Vizsla - ce trebuie să știi despre această rasă de câini. De la hrană până la exerciții fizice și probleme de sănătate comune

Vizsla este un câine de talie medie, cu o blană scurtă, de culoare arămie sau aurie.

Deși are o constituție ușoară, este un câine de vânătoare robust. Rasa provine din Ungaria și a fost crescută pentru a lucra în câmp, pădure și apă. Este agil, energic și are nevoie atât de multă afecțiune, cât și de multă mișcare. Iată tot ce trebuie să știi despre vizsla și cum să ai grijă de un astfel de câine. Dacă vrei să adaugi un vizsla în familia ta, e bine să cunoști câteva aspecte esențiale despre această rasă nobilă, dar și amuzantă.

Caracteristicile câinilor Vizsla

Vizsla este un câine versatil, construit pentru a fi un atlet rezistent, dar și elegant. Are urechi lungi, catifelate, care îi dau un aspect blând și iubitor. Per total, vizsla este un câine loial, care formează o legătură strânsă cu stăpânul său.

Temperament

Vizsla are un temperament energic, dar blând. Este un câine afectuos, sensibil, cu o atitudine curajoasă și un instinct protector bine dezvoltat.

Dimensiuni

Masculii și femelele sunt apropiați ca dimensiune. Masculii au între 56 și 61 cm înălțime, iar femelele între 53 și 58 cm. În ceea ce privește greutatea, masculii cântăresc între 25 și 27 kg, iar femelele între 20 și 25 kg.

Speranța de viață

Un vizsla sănătos, bine crescut și bine îngrijit poate trăi între 12 și 14 ani.

Personalitate

Vizsla este un câine de companie excelent. Se potrivește bine ca partener de jogging sau mers pe bicicletă. Are un mers elegant, vioi și rezistent. Totuși, se dezvoltă cel mai bine atunci când își folosește și mintea, prin provocări și exerciții. Este un câine potrivit pentru familii cu copii mai mari sau adolescenți. Fiind activ o mare parte din viață, are nevoie de spațiu unde să se joace. Este un câine jucăuș, iubitor și își dorește să își facă stăpânul fericit.

Îngrijire

Blana scurtă și lucioasă nu are nevoie de multă întreținere. Nu are sub-blană, dar năpârlește și trebuie periat ocazional. Are nevoie de baie doar când începe să miroasă urât sau se murdărește. Ghearele trebuie tăiate regulat.

Și urechile trebuie verificate des. Caută murdărie, ceară acumulată sau iritații. Poți folosi o soluție de curățare blândă sau cere sfatul veterinarului.

Periajul zilnic al dinților este important. De asemenea, trebuie să respecți schema de prevenție: tratamente anti-purici, anti-căpușe și pentru viermi intestinali – toate contribuie la sănătatea vizslei tale.

Fiind o rasă activă, vizsla are nevoie de exerciții fizice și mentale constante. În general, încearcă să îi oferi cel puțin 30 de minute de activitate fizică zilnic. Poți completa rutina cu jocuri de aport sau alergare liberă. Chiar și la vârste înaintate, vizsla rămâne jucăuș și plin de energie.

Este o rasă inteligentă, curioasă, dar poate deveni manipulatoare dacă nu este dresată corect. E important să începi un antrenament consecvent și pozitiv de la o vârstă fragedă. Vizsla răspunde bine la atenție și încurajări.

Shutterstock

Activități recomandate pentru stimularea fizică și mentală

• Concursuri de câmp

• Teste de vânătoare

• Dresaj de obediență

• Agility (parcurs cu obstacole)

• Sărituri în apă (dock diving)

• Căutări în hambar (barn hunts)

• Exerciții de miros (scent work)

• Urmărire de traseu (tracking)

Hrană

Vizsla are nevoie de hrană de calitate, împărțită în două mese pe zi. Veterinarul te poate ajuta să alegi cea mai potrivită dietă. Gustările sunt utile în dresaj, dar nu ar trebui să depășească 10% din aportul caloric zilnic. Pentru a crește un vizsla sănătos și fericit, oferă-i atenție și îngrijire zilnică. Răspunde bine la afecțiune și încurajări pozitive. Ai nevoie de răbdare și consecvență în procesul de dresaj, dar vizsla învață repede, conform webmd.

Probleme de sănătate comune la Vizsla

În general, vizsla este o rasă sănătoasă, cu o speranță de viață peste medie. Totuși, crescătorii responsabili testează câinii pentru:

• Alergii sezoniere

• Tulburări oculare

• Displazie de șold

• Epilepsie

• Infecții ale urechii

Testele recomandate includ:

• Evaluare pentru displazia de șold

• Control oftalmologic

• Teste tiroidiene

Cancerul – Vizsla are un risc mai mare de a dezvolta cancer la o vârstă mai fragedă decât alte rase. Tipuri comune: lipom, tumori cu celule mastocitare, hemangiosarcom, limfom. Vizitele regulate la veterinar pot ajuta la depistarea timpurie a acestor afecțiuni.

Displazia de șold – O problemă articulară care poate duce la artrită odată cu înaintarea în vârstă.

Entropion – O afecțiune dureroasă în care pleoapele se întorc spre interior, iritând ochii.

Epilepsia – Boală neurologică ce provoacă crize. Unele rase sunt mai predispuse.

Boli autoimune – Vizslas pot fi mai predispuși la boli în care sistemul imunitar atacă propriile celule.

Hiperuricozurie (HUU) – Cauzează formarea de pietre la vezica urinară, care uneori necesită intervenție chirurgicală.

Dacă observi semne de boală sau ceva îngrijorător la câinele tău, mergi de urgență la veterinar. Acesta poate face teste și investigații pentru a detecta eventualele probleme de sănătate.

Originea rasei

Vizsla provine din Ungaria și este considerat câinele național al acestei țări. Originea sa se leagă de triburile maghiare, fiind apoi deținut de războinici și aristocrație (de aceea mai este numit și Vizsla Maghiar). Acest câine nobil a fost aproape de dispariție după războaiele civile și mondiale, dar a fost salvat și este acum foarte popular, având un grup dedicat de admiratori în Europa, America de Nord și Australia. Vizsla este unul dintre cei mai buni câini de tip pointer-retriever și are nevoie să fie parte din familie; nu se descurcă bine dacă trăiește într-un țarc.

Vizsla face parte din grupa câinilor sportivi. Acești câini sunt parteneri de încredere și versatili – folosiți la vânătoare, sporturi canine, căutare și salvare, detectare și terapie. Sunt pointeri și retrieveri înnăscuți. Vizsla este crescut pentru a vâna, indica și aduce vânatul

Cât de rapid este un Vizsla

Unii spun că Vizsla este a doua cea mai rapidă rasă după ogarul englez, în funcție de surse. Unele exemplare au fost cronometrate la 65 km/h! Sunt chiar mai rapizi decât alte rase pe teren accidentat. Indiferent de cifrele exacte, Vizsla este extrem de rapid și are o rezistență de care ogarii nu dispun. Aceasta poate fi o provocare și chiar periculos dacă nu ai un control bun asupra câinelui tău. În schimb, sunt ideali pentru persoane active – alergători, bicicliști sau drumeți.

Vizsla este complet dezvoltat fizic în jurul vârstei de 1,5–2 ani. Dar dezvoltarea mentală poate dura mai mult. Unii sunt maturi de mici, alții rămân „pui cu minte de copil” până la 2,5 ani sau mai mult.

