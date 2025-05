Un bărbat din Cluj a fost mușcat de o haită de câini, în timp ce încerca să-și apere fiica de 6 ani. „Ne-au înconjurat rapid”

Bărbatul a urcat duminică pe Dealul Cetății, împreună cu fiica sa, pentru a culege flori pentru un ierbar școlar. În timp ce urcau, au fost atacați de o haită de câini de talie mare, din rasa ciobănesc mioritic românesc.

”La puţin timp după ce am trecut de jumătatea dealului, am auzit un lătrat agresiv. Din pădure coborau în fugă 7 sau 8 câini. Am reuşit să îmi ridic fetiţa pe umeri şi am încercat să ne apărăm. Câinii ne-au înconjurat rapid, devenind tot mai agresivi. Unul dintre ei m-a muşcat de gamba piciorului stâng, altul m-a apucat de umăr, trântindu-ne la pământ”, a povestit bărbatul.

În ciuda rănilor, bărbatul a reuşit să-şi ridice fiica pe umeri, deşi alţi câini îl muşcau pe piciorul drept. După o luptă disperată, cu copila speriată strigând, au reuşit să scape.

La aproximativ 200 de metri de locul atacului se afla un cuplu de tineri cu o pisică, care au sunat imediat la 112. Bărbatul a reuşit să o sune pe soţia sa, iar aceasta a ajuns rapid pentru a verifica starea fiicei lor. Din fericire, copila nu a fost muşcată, dar a fost profund speriată.

Bărbatul a fost transportat la spital cu ambulanţa, având 7 muşcături care au necesitat suturi. Ulterior, a fost transferat la Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca.

Atacuri repetate în aceeaşi zonă

Bărbatul a mai menționat că vineri, 2 mai, o altă femeie a fost atacată în aceeași zonă. Din discuțiile cu vecinii, se pare că acesta ar fi cel puțin al șaselea atac în ultima perioadă.

IPJ Cluj a anunţat că a demarat o anchetă, identificând atât proprietarul câinilor, un bărbat de 52 de ani, cât și victima, tot un bărbat de 52 de ani, care este internat într-o unitate medicală din Cluj-Napoca.

În urma verificărilor, poliţiştii au ridicat două exemplare canine, metişi din rasa ciobănesc, și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările incidentului și a lua măsurile legale necesare.

