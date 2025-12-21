Val neobișnuit de nașteri într-o mică secție de pompieri din Croația. Opt bebeluși, în primele 11 luni ale anului

2025 a fost un an darnic cu pompierii dintr-un oraș croat. Li s-au născut, în primele 11 luni ale anului, opt bebeluși.

Vorbim însă de șapte angajați, întrucât unul dintre pompieri a avut parte de o bucurie la dublu: soția lui a născut fetițe gemene.

Un proaspăt tătic încă se recuperează, după ce a suferit răni la mâini, în timp ce a participat la stingerea unui incendiu la o fabrică de mase plastice.

Acest val neobișnuit de nașteri, în rândul unei secții mici de pompieri, a adus bucurie întregului oraș. A fost marcat printr-o ceremonie specială, la care au participat și șase dintre cei opt nou-născuți.

