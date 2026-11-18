PADROM îi încurajează pe proprietarii care dețin o poliță de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) și au constatat pagube în urma seismului să notifice cât mai repede daunele, pentru a putea începe procedurile de constatare și despăgubire.

Reprezentanții companiei dau asigurări că există resursele financiare și capacitatea operațională necesare pentru gestionarea solicitărilor și plata despăgubirilor.

„Cutremurul din această dimineață ne reamintește cât de important este să avem locuințele protejate financiar în fața unor evenimente pe care nu le putem anticipa. Îi încurajăm pe toți proprietarii care dețin o poliță PAD și au constatat daune în urma seismului să le notifice cât mai curând, astfel încât procesul de constatare și despăgubire să poată începe fără întârziere. Suntem pregătiți, atât financiar, cât și operațional, să gestionăm toate solicitările și să acordăm rapid despăgubirile cuvenite. Sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor a fost creat tocmai pentru astfel de momente, în care protecția financiară poate face diferența pentru familiile afectate”, a declarat Nicoleta Radu, Director General PADROM.

Cum pot fi notificate daunele după cutremur

Proprietarii care au o poliță PAD și au suferit pagube în urma seismului pot transmite notificările prin mai multe canale puse la dispoziție de companie.

Astfel, notificarea unei daune se poate face:

Direct pe site-ul PADROM, www.padrom.ro, prin intermediul butonului dedicat notificării daunelor;

Prin accesarea directă a formularului de notificare;

Telefonic, la numărul scurt 021 9930;

Prin contactarea asigurătorului prin care a fost încheiată polița PAD.

Ce despăgubiri oferă asigurarea obligatorie a locuinței

Polița PAD acoperă trei riscuri de catastrofă naturală: cutremurele, inundațiile și alunecările de teren.

Valoarea maximă a despăgubirii este de 100.000 de lei pentru locuințele construite din materiale rezistente (tip A) și de 50.000 de lei pentru cele construite din paiantă sau chirpici (tip B).

PADROM precizează că dispune de fonduri proprii suficiente, la care se adaugă un program de reasigurare în valoare de 2 miliarde de euro. Acesta susține capacitatea companiei de a gestiona inclusiv evenimente catastrofale de amploare și de a plăti despăgubirile cuvenite proprietarilor asigurați.

Aproape trei sferturi dintre locuințele din România nu au asigurare PAD

În ciuda caracterului obligatoriu al asigurării PAD, gradul de cuprindere la nivel național rămâne redus.

La finalul lunii octombrie 2026, în România erau active 2.539.697 de polițe PAD, reprezentând un grad de cuprindere de 24,95% din totalul locuințelor. Cu alte cuvinte, aproape trei sferturi dintre locuințele din țară nu beneficiau de această protecție financiară.

Costul unei polițe PAD este de 130 de lei pe an pentru locuințele de tip A și de 50 de lei pe an pentru locuințele de tip B.

Asigurarea oferă protecție financiară în cazul producerii unuia dintre cele trei dezastre naturale prevăzute în contract: cutremur, inundație sau alunecare de teren.