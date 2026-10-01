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Corespondent Pro TV: „Cazul a ieșit la iveală după ce părinții adolescentei care are 13 ani au aflat ce s-a întâmplat în urma cu câțiva ani. Fata ar fi conștientizat prin ce a trecut după o discuție cu un verișor apropiat de vârstă, spun surse din anchetă. Adolescentul l-ar fi sunat mai intâi pe individ care ar fi recunoscut. Apoi tot el i-a anunțat și pe părinții fetei. Așa ar fi ajuns să le povestească și părinților că de fiecare dată când mergea în vizită la bunica ei, iubitul acesteia profita de momentele în care era singur cu ea în cameră și o agresa sexual. Faptele s-au repetat timp de aproape doi ani din 2021 - când copila avea 8 ani, până în 2023. O dată, când fata a mers în vacanță în Grecia cu bunica și partenerul acesteia, bărbatul ar fi atins-o în mod nepotrivit din nou. Chiar dacă nu înțelegea ce se întâmplă, fetița a încercat să evite contactul cu individul și a refuzat de mai multe ori să meargă în vizită la bunica. Bărbatul a fost acum audiat și miercuri a fost arestat pentru 30 de zile. El este cercetat acum pentru agresiune sexuală în formă continuată. Potrivit legii, dacă va fi găsit vinovat, individul riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare. Și pentru că vorbim de fapte care s-ar fi repetat, pedeapsa poate fi majorată cu încă aproape 3 ani”.