Unele magazine au „furat” startul de Black Friday. Firmele de curierat se pregătesc de un număr record de comenzi

Au început promoțiile de Black Friday. Deși vinerea cu cele mai mari reduceri din an este oficial săptămâna viitoare, mulți comercianți îi ademenesc pe clienți cu oferte încă de acum.

Reprezentanții magazinelor și ai firmelor de curierat se așteaptă la o creștere a numărului de comenzi cu cel puțin 20% față de anul trecut, așa că au chemat mai mulți oameni la muncă.

Un comerciant a început promoțiile de Black Friday în urmă cu câteva zile, iar în depozit se lucrează deja pentru împachetarea și expedierea coletelor.

Ionuț Rădulescu, manager Marketplace:Black Friday de anul acesta îl facem pe 3 etape. Clienții își pun produsele la favorite și așteaptă cel mai mare discount din an, perioada 7-9 noiembrie, etapa 2 la noi am observat că sunt interesați de produsele noi, produsele din noua generație."

Faptul că unele magazine online au furat startul se simte și în depozitele firmelor de curierat, unde ritmul este alert.

Curierii se mobilizează

Alin Abalasei, vicepreședinte operațiuni firmă de curierat: „Pentru Black Friday, personalul din hub-uri va crește cu până la 65%, ajungând la 1.200 de angajați. Vom suplimenta și numărul camioanelor care plimbă coletele la 500, toate depozitele noastre vor funcționa cu program extins, inclusiv în primele două weekenduri după Black Friday, iar turele de lucru vor fi extinse la 9 ore pe zi.”

Corespondent PROTV: „Ziua de luni, 10 noiembrie, este preconizată a fi cea mai aglomerată zi pentru acest depozit. Vor fi sortate, pe aceste benzi, 850.000 de colete, care vor ajunge mai apoi la clienți. În total, peste 10.000 de curieri vor fi pe teren și se vor ocupa de livrarea coletelor comandate de Black Friday în toate orașele țării.”

Adriana Manu, director de marketing și comunicare:Avem peste 4.000 de curieri în teren la nivel național, iar noi sperăm să livrăm coletele în termenul stabilit, însă, din cauza volumelor crescute, se poate să existe și întârzieri. Sperăm nu mai mari de 1-2 zile lucrătoare.”

Consumatorii așteaptă promoțiile

Potrivit unui sondaj recent, doar 15% dintre respondenți spun că vor cheltui mai mult decât în 2024 în această ediție Black Friday, în timp ce 22% declară că nu vor cumpăra nimic. Iar peste jumătate dintre participanți consideră că reducerile din acest an vor fi mai mici decât cele de anul trecut.

Cu toate acestea, estimările celor implicați sunt optimiste.

Lucian Băltăru, CEO firmă de curierat:Credem că totuși consumatorii așteaptă mai mult ca niciodată campania de final de sezon, noiembrie-decembrie, și cred că și-au pus banii de-o parte să aștepte promoțiile."

Oficial, Black Friday este vineri, 7 noiembrie.

