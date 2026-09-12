Preşedintele DBU, Jesper Moller, s-a arătat surprins de faptul că proiectul FIFA Forward Enterprise, între timp abandonat, nu figura pe ordinea de zi şi şi-a exprimat frustrarea faţă de răspunsul evaziv oferit de forul fotbalistic mondial la solicitările sale.

"Am profitat, în mod firesc, de acea întâlnire pentru a pune o serie de întrebări esenţiale cu privire la proces, pe care îl consider în continuare profund problematic. Mă surprinde faptul că FIFA Forward Enterprise nu a fost discutat de comisia juridică, care este tocmai organismul ce ar trebui să fie consultat cu privire la chestiunile juridice referitoare la FIFA. Din păcate, însă, s-a dovedit imposibil să se obţină răspunsuri la întrebări, întrucât FIFA doreşte să aştepte discuţiile din cadrul următoarei reuniuni a Consiliului, programată pentru luna octombrie. Aceasta ar fi fost, în mod clar, o bună ocazie pentru conducerea FIFA de a oferi explicaţii", a declarat Moller într-un comunicat.

Reuters a contactat FIFA pentru a solicita un punct de vedere.

Consiliul FIFA este format din 37 de membri, inclusiv preşedintele Infantino, opt vicepreşedinţi şi alţi 28 de membri aleşi de asociaţiile membre.

"Vom continua să insistăm pentru a obţine răspunsuri şi am încredere că vom clarifica până la capăt această chestiune complet inacceptabilă. Reuniunea a confirmat faptul că FIFA nu îşi poate reconstrui credibilitatea sub actuala conducere. A sosit momentul pentru o schimbare a preşedintelui FIFA", a adăugat Moller.

Luna trecută, DBU a promis să găsească o alternativă credibilă la Infantino pentru alegerile de anul viitor, afirmând că şi-a pierdut încrederea în oficialul italo-elveţian după propunerea sa abandonată de a vinde participaţii comerciale la turneele FIFA, inclusiv la Cupa Mondială.

"Voi continua să colaborez strâns cu colegii mei europeni pentru a găsi un candidat care să poată obţine o majoritate. Nu există încredere în Infantino şi în conducerea FIFA", a spus Moller.

FIFA şi-a cerut scuze asociaţiilor membre pentru greşelile legate de propunerea abandonată, însă conducerea sa şi-a reafirmat sprijinul pentru Infantino în urma unei reuniuni de criză desfăşurate în Maroc.

DBU a declarat că propunerea lui Infantino a generat "o criză fundamentală de încredere în conducerea FIFA", care nu ar putea fi remediată prin retrageri sau scuze.

Cu toate acestea, Infantino se poate baza pe suficiente voturi pentru a fi reales, ceea ce înseamnă că adversarii săi vor trebui să-şi schimbe strategia şi să se concentreze pe limitarea prerogativelor sale, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiarizate cu discuţiile.

Alegerile pentru preşedinţia FIFA vor avea loc la Rabat, pe 18 martie 2027.

Planul lui Infantino a declanşat o reacţie negativă la nivel mondial, UEFA, Confederaţia Asiatică de Fotbal şi CONCACAF numărându-se printre entităţile care au cerut o schimbare la vârful FIFA, în timp ce s-a discutat şi despre posibilitatea unui vot de neîncredere.

Între timp, mai multe federaţii din Europa şi-au retras sprijinul pentru realegerea lui Infantino, inclusiv Federaţia franceză de fotbal, joi, iar Federaţia austriacă a procedat la fel.