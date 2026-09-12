Un document clasificat drept „strict secret”, din 1998, publicat vineri pentru prima dată de CIA, sugerează că Marea Britanie se afla pe lista țintelor liderului al-Qaeda de la acea vreme, relatează The Telegraph.

Memorandumul, datat 28 august 1998, arată că Bin Laden „analiza posibilități pentru noi atacuri împotriva SUA, precum și a Marii Britanii”. Documentul preciza că liderul terorist „nu a indicat ținte precise sau momentul în care acestea urmau să fie atacate”.

Documentul a fost întocmit sub forma unui raport zilnic de informații destinat președintelui american Bill Clinton, la o săptămână după atacurile cu rachete lansate de Statele Unite asupra unor baze al-Qaeda din Orientul Mijlociu, în cadrul operațiunii „Infinite Reach”.

Atacurile americane au fost o ripostă la atentatele comise cu o săptămână înainte de organizația teroristă islamistă împotriva ambasadelor SUA din Kenya și Tanzania, în care au fost ucise 224 de persoane. CIA confirmă că atentatele din Africa de Est au ucis 224 de oameni.

Operațiunea „Infinite Reach” a fost considerată pe scară largă un eșec strategic, deoarece principalele ținte au fost ratate, iar Bin Laden nu a fost ucis. Statele Unite îl considerau pe acesta responsabil pentru organizarea și finanțarea atentatelor.

Liderul al-Qaeda a fost ucis în mai 2011, în timpul unui raid american asupra complexului său din Pakistan, la aproape un deceniu după ce organizația teroristă a coordonat atentatele din 11 septembrie asupra Statelor Unite, soldate cu aproape 3.000 de morți.

Ce știa CIA despre planurile lui Bin Laden

Informațiile potrivit cărora Bin Laden lua în calcul un posibil atac pe teritoriul britanic apar într-un lot de 71 de documente clasificate anterior, publicate vineri de CIA cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie.

În atacurile din 2001 au murit 67 de cetățeni britanici. Patru ani mai târziu, atentatele teroriste din 7 iulie 2005, comise la Londra de patru atentatori sinucigași inspirați de al-Qaeda, au ucis 52 de persoane și au rănit alte câteva sute.

CIA a transmis că documentele publicate vineri „au scopul de a le oferi americanilor o imagine asupra celor mai sensibile informații” deținute de agenție în anii de dinaintea și în ziua de după unul dintre cele mai întunecate momente din istoria Statelor Unite.

Agenția a precizat că notele de informare, puternic redactate și cu numeroase informații încă eliminate, urmăresc „evoluția modului în care analiștii CIA au înțeles” activitatea al-Qaeda și eforturile de a avertiza cu privire la planurile lui Bin Laden, în ciuda informațiilor puține, vagi și imperfecte.

Documentele conțin mai multe referiri la planurile lui Bin Laden de a deturna avioane, inclusiv posibilitatea ca un grup „să piloteze un avion încărcat cu explozibili într-un oraș american”.

Marea Britanie, printre țintele al-Qaeda

Un alt memorandum, întocmit pentru președintele Clinton în decembrie 1998, reitera faptul că CIA primise „indicii puternice că el [Bin Laden] ar dori să atace SUA și aliați precum Marea Britanie și Israel pe teritoriile acestora”.

Documentul adăuga că, dacă Bin Laden considera că Marea Britanie, Israelul și bazele americane din zona Golfului Persic erau prea bine apărate, el urma să „vizeze interesele SUA și ale aliaților în alte regiuni ale lumii accesibile rețelei sale”.

Memorandumul sugera din nou că rețeaua al-Qaeda „planifica deturnarea unor aeronave”, despre care se estima că ar fi fost legată de „operațiuni teroriste antiamericane iminente”.

Un document separat, datat august 1999, evidențiază frustrarea lui Bin Laden după ce doi dintre oamenii săi aflați la Londra au fost reținuți de poliția britanică.

Potrivit memorandumului CIA, Bin Laden și-ar fi exprimat furia față de arestarea responsabilului său pentru aprovizionare și a șefului organizației sale din Marea Britanie, iar capacitatea operațională a rețelei sale teroriste ar fi avut de suferit în urma acestor arestări.

Marea Britanie este menționată în documentele desecretizate și ca zonă de recrutare pentru rețeaua lui Bin Laden, pe care documentele CIA îl scriu „Bin Ladin”.

O notă datată 14 octombrie 2000, intitulată „Bin Ladin: Rețeaua teroristă rămâne activă în ciuda perturbărilor”, arată că:

„Recrutarea la nivel mondial de luptători pentru conflictul din Cecenia a creat un surplus de militanți islamiști pe care Bin Ladin și alți extremiști îi folosesc pentru a promova terorismul în străinătate.

Susținătorii mujahedinilor recrutează tineri musulmani din Marea Britanie, Pakistan, Turcia, Peninsula Arabică și din alte regiuni pentru a fi instruiți în tabere din Afganistan afiliate lui Bin Ladin.”