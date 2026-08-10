Bărbatul a postat pe Reddit un videoclip care arată problema întâmpinată în locuința închiriată, scrie Zena.

Soluția nu l-a mulțumit deloc pe turist, care a făcut publică situația. Postarea a atras rapid numeroase comentarii, unele ironice, altele mult mai dure la adresa proprietarului.

„Asta primești când cauți o ofertă bună. Dacă ai fi plătit 300 de euro pe noapte, găleata ar fi avut aceeași culoare ca gresia și ar fi curs mai puțin”, a scris un utilizator.

Unii turiști au venit cu soluții radicale

Situația a stârnit și reacții mult mai radicale din partea celor care au văzut imaginile.

„Scoateți totul și provocați o inundație, așteptați să vină vecinul din apartamentul de dedesubt, apoi sunați proprietarul. Cel mai bine între două și trei dimineața. Spuneți-mi cum a mers”, a scris un alt utilizator.

Alți utilizatori au preferat să ofere soluții concrete pentru turistul nemulțumit: „Trimite un mesaj către Booking și cere o rambursare.”

Discuția despre prețurile din Croația a generat și comparații cu alte destinații turistice.