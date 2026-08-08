Pe 12 august 2026, localitatea va fi unul dintre cele mai bune locuri din Spania pentru observarea unei eclipse totale de Soare, iar autoritățile se tem că până la 2.000 de oameni ar putea ajunge aici, scrie The Guardian.

Zone întinse din nordul și estul Spaniei, precum și Insulele Baleare, vor putea vedea o eclipsă totală de Soare, un fenomen care nu a mai fost observat în această zonă de peste 120 de ani.

Somosierra, o localitate aflată la aproximativ 1.440 de metri altitudine, la limita dintre regiunea Madrid și Castilla y León și Castilla-La Mancha, a devenit astfel o destinație importantă pentru pasionații de astronomie.

Niciun alt loc atât de apropiat de capitala Spaniei nu va beneficia de condițiile pe care le oferă Somosierra: aproximativ un minut și 29 de secunde de eclipsă totală, cu cer potențial senin.

Pentru cei doar 93 de locuitori ai satului, însă, evenimentul ridică numeroase probleme logistice.

Unde vor parca vizitatorii? Va fi suficientă apa? Și, nu în ultimul rând, câte porții de paella va trebui să pregătească restaurantul local pentru turiștii veniți să urmărească eclipsa?

Până la 2.000 de oameni sunt așteptați

„Faptul că am fost selectați drept cel mai bun loc din regiunea Madrid pentru a urmări eclipsa a dus la o cantitate uriașă de mediatizare în presă și pe rețelele sociale”, a declarat Irma López Muñoz, responsabila pentru turism din cadrul administrației locale din Somosierra. „Asta a generat foarte mult interes în rândul oamenilor din Madrid – și al unora din străinătate. Așa că ne așteptăm la un aflux mare de vizitatori, pentru că este un eveniment unic, care nu a mai fost văzut de peste 100 de ani.”

Administrația locală a început să se pregătească pentru eveniment chiar înainte de incendiile de proporții izbucnite recent la vest de Madrid. Autoritățile au colaborat cu poliția și serviciile de protecție civilă pentru a reduce riscurile în ziua eclipsei.

Primăria a pus la dispoziție 400 de locuri pentru persoanele înscrise oficial, însă estimează că numărul celor care vor veni ar putea fi de până la cinci ori mai mare.

„Suntem foarte aproape de o mare capitală europeană, cu o populație uriașă, iar mulți oameni vor veni fără să caute informații dinainte”, a explicat López. „Asta este dincolo de controlul nostru. Nu putem anticipa situația în care cineva se uită la televizor și spune: «O să fac niște sandvișuri și o să merg să văd eclipsa cu copiii mei».”

Localnicii sunt instruiți pentru situația de urgență

Pentru a face față numărului mare de vizitatori, administrația locală încearcă să recruteze și să instruiască voluntari care să ajute la gestionarea evenimentului. Autoritățile au apelat la El Nocturnario, o companie specializată în astroturism, care a organizat o zi de pregătire pentru voluntarii din Somosierra.

María Gradaille, una dintre voluntare, a spus că este încântată să participe la ceea ce a descris drept „un eveniment care are loc o dată în viață și o etapă istorică pentru știință”.

Ea spune că instruirea i-a oferit informații pe care nu le cunoștea despre eclipse.

„Am învățat atât de multe despre eclipsă. Nu știam că îți poate arde atât de grav ochii sau cât de periculoasă poate fi”, a spus ea.

Potrivit lui Sarai de la Hoz, una dintre fondatoarele El Nocturnario, autoritățile locale și regionale din Spania au început abia recent să conștientizeze potențialul turismului astronomic.

Eclipsa totală de Soare din acest an va fi urmată de o eclipsă de șase minute, supranumită „eclipsa secolului”, în august 2027, și de o spectaculoasă eclipsă inelară, cunoscută drept „inelul de foc”, în ianuarie 2028.

Guvernul spaniol a creat deja un comitet special pentru coordonarea celor trei evenimente astronomice. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Elma Saiz Delgado, a declarat că evenimentele vor plasa Spania „în centrul observației astronomice globale și al astroturismului”.

Numai eclipsa din acest an este estimată să atragă 446.000 de vizitatori suplimentari, într-un an în care numărul total al turiștilor din Spania ar putea depăși pentru prima dată 100 de milioane.

Evenimentul ar urma să genereze, de asemenea, aproximativ 342 de milioane de euro în venituri turistice suplimentare.

Și Insulele Baleare se pregătesc pentru aglomerație

Problemele logistice nu se limitează la Somosierra. Autoritățile din Insulele Baleare, care se așteaptă la un număr foarte mare de vizitatori suplimentari, au anunțat deja restricții pe 20 de drumuri principale din Mallorca, Ibiza, Menorca și Formentera.

Restricțiile vor fi aplicate pe 12 august, între orele 15:00 și 21:00, pentru a preveni blocajele în trafic.