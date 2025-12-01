Veste proastă pentru utilizatorii ChatGPT. Se va face o mare schimbare a chatbot-ului

iLikeIT
01-12-2025 | 09:33
chatgpt
Shutterstock

O serie de fragmente de cod din versiunea beta de ChatGPT sugerează că chatbot-ul va avea, în curând, reclame.

autor
Sabrina Saghin

Versiunea beta cu numărul 1.2025.329 a aplicaţiei ChatGPT menţionează de mai multe ori reclamele pe care producătorul OpenAI urmează să le introducă pentru monetizarea produsului.

Printre referirile care sugerează că ChatGPT va avea reclame în curând se numără „ads feature," „search ad" şi „bazaar content."

Descoperirea acestor referiri în codul aplicaţiei vine după ce, în urmă cu o lună, The Information scria că OpenAI are în plan introducerea reclamelor în ChatGPT, targetate pe baza istoricului de comunicare al utilizatorilor.

Sam Altman discută monetizarea prin reclame

Şeful companiei, Sam Altman, a vorbit de mai multe ori despre posibilitatea monetizării pe bază de reclame a celui mai popular chatbot.

Citește și
comenzi online
Tot mai multe magazine testează comenzi prin AI. Oamenii vor putea cumpăra produse direct din conversații cu ChatGPT

Acesta s-a arătat iniţial împotriva reclamelor, dar pe măsură ce investiţiile companiei în infrastructură au crescut, discursul lui Altman s-a schimbat şi a devenit mai favorabil introducerii reclamelor.

ChatGPT a împlinit recent trei ani de când există, fiind lansat pe 30 noiembrie 2022.

Sursa: News.ro

Etichete: functie, reclame, ChatGPT,

Dată publicare: 01-12-2025 09:32

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
ChatGPT primește funcție de shopping: recomandări automate și comisioane pentru OpenAI
iLikeIT
ChatGPT primește funcție de shopping: recomandări automate și comisioane pentru OpenAI

OpenAI anunţă integrarea în ChatGPT a unui asistent menit să ajute utilizatorii să facă cumpărături de sărbători şi, în proces, să aducă producătorului un procent din vânzări.

Tot mai multe magazine testează comenzi prin AI. Oamenii vor putea cumpăra produse direct din conversații cu ChatGPT
iLikeIT
Tot mai multe magazine testează comenzi prin AI. Oamenii vor putea cumpăra produse direct din conversații cu ChatGPT

Cumpărăturile ar putea deveni mai simple. Tot mai multe magazine pregătesc opțiuni ca în viitor să facem comenzi doar vorbind cu inteligența artificială.

Noua versiune a ChatGPT nu este atât de deșteaptă. Răspunsul dat când i s-a cerut o rețetă de pulpe de pește
iLikeIT
Noua versiune a ChatGPT nu este atât de deșteaptă. Răspunsul dat când i s-a cerut o rețetă de pulpe de pește

Avem un model nou de inteligență artificială de la Chat GPT. 5.1 se numește și nu este chiar atât de deștept pe cât se laudă ei.

Recomandări
Omul din spatele lui Celentano. Adrian Văncică dezvăluie un hobby ținut ascuns ani de zile
1 decembrie
Omul din spatele lui Celentano. Adrian Văncică dezvăluie un hobby ținut ascuns ani de zile

De 14 ani îl joacă pe Celentano în Las Fierbinți, serialul de comedie care de 28 de sezoane este cel mai îndrăgit din România.

Parada de 1 Decembrie 2025: La ce oră începe parada de Ziua Națională și programul evenimentelor din Capitală
Stiri actuale
Parada de 1 Decembrie 2025: La ce oră începe parada de Ziua Națională și programul evenimentelor din Capitală

Ziua Națională a României este marcată în fiecare an prin ceremonii militare și evenimente culturale organizate în București și în principalele orașe ale țării.

Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
1 decembrie
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Medicul Dragoș Zamfirescu este „ultima speranță” pentru sute de pacienți în fiecare an, oameni cărora alți doctori nu le dădeau șanse de vindecare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Noiembrie 2025

29:53

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28