iLikeIT. Fotografiile vechi pe hârtie, readuse la viață printr-o aplicație gratuită de pe telefon

Fotografiile vechi pot fi scanate rapid, cu ajutorul unor aplicații gratuite.

Fotografiile pe hârtie în timp se degradează, mai ales în încăperile cu umezeală mare. Acum putem avea și o copie digitală pe telefon. Aplicația se numește Fotoscan, este gratuită, a fost lansată de Google acum mulți ani, și e disponibilă atât pe iOS, cât și pe Android.

Această aplicație este specială pentru că ea încearcă să elimine și reflexiile din fotografie. Dacă încerci de exemplu să fotografiezi cu camera foto, fie prinde blițul, fie sunt reflexii de la bec și nu iese prea bine. Trebuie să scanam cele patru colțuri indicate de aplicație pentru că atunci scăpăm de reflexie și se reface culoarea pentru că fotografia este surprinsă din mai multe locuri, iar poza scanată e fără margini și fără reflexii.

Am încercat același lucru și cu fotografii instant și funcționează. Am încercat să mergem mai departe, cu niște fotografii care sunt foarte vechi și le-am animat. Pot fi salvate așa ca o amintire pe care o putem păstra veșnic.

