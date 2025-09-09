O femeie a făcut accident în timp ce scria mesaje pe telefon, în SUA. „Mi s-a părut foarte ciudat”. VIDEO

09-09-2025 | 16:26
O femeie a făcut accident în timp ce scria mesaje pe telefon, în SUA. „Mi s-a părut foarte ciudat”
Youtube/Inside Edition

Imaginile surprinse de o cameră de bord arată momentul în care o femeie care trimitea mesaje în timp ce conducea a făcut accident cu o mașină închiriată, după ce a pierdut controlul vehiculului.

autor
Ioana Andreescu

Femeia, al cărei nume nu a fost dezvăluit, este surprinsă tastând pe telefon cu ambele mâini în timp ce circulă pe șosea, înainte ca mașina să iasă de pe carosabil și să se izbească de un indicator rutier, potrivit Daily Mail.

Ce s-a întâmplat 

În clipul video se aude cum femeia țipă și vorbește neclar în momentul în care își dă seama că vehiculul părăsește drumul și încearcă să redobândească controlul asupra mașinii.

Jose Arevalo, în vârstă de 18 ani, își închiriase Nissanul Leaf din 2013, prin aplicația de car-sharing Turo, femeii, pe 25 august. Cu doar câteva ore înainte ca aceasta să fie nevoită să predea cheile, Jose a spus că a primit un mesaj de la ea, în care susținea că fusese „scoasă de pe drum” și că mașina era tractată. Însă, după ce a verificat imaginile surprinse de camera de bord a vehiculului, el a descoperit adevărul din spatele accidentului.

Citește și
Accident TIR
Un șofer a murit după ce a intrat cu mașina într-un TIR, după o ceartă cu soția. „Și Poliția a zis că-i sinucidere”

Cine era proprietarul mașinii

Jose, angajat part-time la un parc de trambuline din Arlington, Washington, a declarat: „Am fost șocat când am văzut filmarea camerei de bord. Am crezut ceea ce mi-a scris și am fost convins că cineva chiar o scosese de pe drum. Să o văd atât de evident tastând mesaje și apoi mințind într-un mod atât de clar mi s-a părut foarte ciudat.”

Potrivit lui Jose, femeia i-a trimis ulterior un mesaj în care spunea că a depus o plângere la Biroul Șerifului din comitatul Snohomish și a deschis o cerere la Turo, ambele fără să menționeze faptul că ea trimitea mesaje în timp ce conducea.

Jose începuse să-și închirieze mașina abia cu o săptămână înainte, pentru a face rost de bani în plus, după ce i se redusese programul de lucru. Montase camera de bord cu șase luni mai devreme, pentru siguranță, și le spusese mereu chiriașilor despre existența acesteia.

Jose a declarat: „Unul dintre primele lucruri la care m-am gândit când mi-a scris despre accident a fost camera de bord, dar ea nu a menționat nimic despre asta. Pur și simplu am luat de bun ce mi-a spus despre ce s-a întâmplat, pentru că m-am gândit: cine ar minți într-un raport de poliție?”.

Devizul pentru reparații s-a ridicat la 4.959 de dolari, sumă care, spune el, depășește valoarea unei mașini noi.

Incidentul are loc după ce un șofer de camionetă din Marea Britanie a intrat în spatele unei mașini oprite pe banda de urgență și a provocat răni cu urmări grave pentru șoferul acesteia, după ce s-a lăsat distras de telefon.

Școala a început fără profesori. Elevii, chemați la ore fără ca directorii să știe cine le va preda. „Să vină și vom vedea”

Sursa: Daily Mail

Etichete: SUA, accident, masina, femeie, telefon,

Dată publicare: 09-09-2025 16:26

