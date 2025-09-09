Cum poți trimite poze și filmări de pe telefon, fără să pierzi din calitate. Aplicația pe care puțini o folosesc

O tehnologie interesantă pe care o avem pe telefoanele noastre Android, dar pe care o folosim prea puțin. Se numește Quick Share și este practic echivalentul AirDrop pentru telefoanele cu Android.

Un lucru mai puțin știut este că funcționează foarte bine și cu Windows dacă vrem să trimitem diverse fișiere.

Așadar, dacă vrem să trimitem fotografii ori filmulețe, nu trebuie să folosim neapărat WhatsApp, unde se pierde din calitate, ci este suficientă această tehnologie, care este cumva tot timpul la vedere, dar puțini știm despre ea.

Atenție! Funcționează doar Android cu Android sau Android cu Windows sau Windows cu Android.

Mai multe detalii în video.

