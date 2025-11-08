Cel mai performant aparat de depistare a drogurilor din vestul țării, pus în funcțiune la Spitalul Județean Arad

Stiri actuale
08-11-2025 | 08:31
aparat droguri

La Spitalul Județean din Arad funcționează cel mai performant aparat de depistare a drogurilor în sânge din vestul țării.

autor
Adrian Crăciunoiu

Acum, șoferii la care drugtestul indică prezența substanțelor interzise vor primi rezultatul analizelor mult mai repede - indiferent dacă cel inițial e corect sau fals-pozitiv.

Cristian Chiș Bora, chimist: ”Cam 80 la sută din analizele la nivel european se realizează pe acest tip de echipamente el permite încărcarea cu aprox 120 de probe odată timpul de analiză este de aprox 20 de minute sensibilitate de până la nivel de urme deci putem vedea un consum şi de două trei zile dacă a avut loc de substanţe psihoactive ”.

Odată cu punerea în funcțiune a acestui aparat, rezultatele vin mult mai rapid.

Daniel Borta, şef serviciu circulaţie Arad: ”Este un avantaj referitor la micşorarea timpilor în care primim aceste rezultate şi restituirea permiselor de conducere în cazul că este negativ într-un timp mult mai rapid”.

Din acest motiv, șoferii sunt cei mai mulțumiți.

Șofer: ”Se reduc timpii de aşteptare şi persoanele care sunt depistate pozitiv şi nu sunt pozitive au numai de câştigat”.

Un motiv de bucurie este și pentru cei de la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, care preluau, până acum, probe din 5 județe. Anul acesta, numai din dispoziția polițiștilor din Arad, au fost trimise 165 de probe. Iar anul trecut - 193.

Alexandra Enache, director IML Timișoara: ”Aşteptam cu nerăbdare să lucreze efectiv şi să eliberăm condiţiile foarte încărcate ale laboratorului nostru”.

Cris Precup şef serviciu medicină legală: ”Acest aparat putem spune că este la ultimele standarde naţionale în cea ce priveşte determinarea de droguri are capacitatea de a determina peste 200-210 substanţe psihoactive din sânge şi din urină”.

Iustin Cionca, președinte CJ Arad: ”Am decis să punem 300.000 de euro şi să cumpărăm acest echipament”.

Citește și
vulpe
Vizitatori neașteptați la Pitești: vulpile s-au obișnuit cu oamenii și apar chiar în centrul orașului

Echipamentul este folosit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală din Arad, dar aici ar putea ajunge probe și din județele învecinate.

Sursa: Pro TV

Etichete: arad, droguri, depistare, aparate, drugtest,

Dată publicare: 08-11-2025 08:31

Articol recomandat de sport.ro
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Citește și...
Vizitatori neașteptați la Pitești: vulpile s-au obișnuit cu oamenii și apar chiar în centrul orașului
Stiri actuale
Vizitatori neașteptați la Pitești: vulpile s-au obișnuit cu oamenii și apar chiar în centrul orașului

De câteva săptămâni, piteștenii au vizitatori neobișnuiți. Zăresc tot mai des vulpi în diferite zone din oraș.

Cursuri gratuite la Cluj pentru seniori: cum învață vârstnicii să se protejeze de fraudele online
Stiri actuale
Cursuri gratuite la Cluj pentru seniori: cum învață vârstnicii să se protejeze de fraudele online

Într-o perioadă în care plățile, programările la medic sau cumpărăturile sunt făcute deseori pe internet, vârstnicii rămân vulnerabili în fața fraudelor și atacurilor cibernetice.  

Programul „laptele, cornul și fructul” pentru elevi, întârziat din nou: autoritățile dau vina pe birocrație și creșterea TVA
Stiri actuale
Programul „laptele, cornul și fructul” pentru elevi, întârziat din nou: autoritățile dau vina pe birocrație și creșterea TVA

Programul „Laptele, cornul și fructul” în grădinițe și școli pornește și în acest an lent și selectiv - cu toate că părinții îl consideră util.

Recomandări
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”
Stiri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR
Stiri Justitie
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Noiembrie 2025

45:28

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28