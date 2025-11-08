Cel mai performant aparat de depistare a drogurilor din vestul țării, pus în funcțiune la Spitalul Județean Arad

Acum, șoferii la care drugtestul indică prezența substanțelor interzise vor primi rezultatul analizelor mult mai repede - indiferent dacă cel inițial e corect sau fals-pozitiv.



Cristian Chiș Bora, chimist: ”Cam 80 la sută din analizele la nivel european se realizează pe acest tip de echipamente el permite încărcarea cu aprox 120 de probe odată timpul de analiză este de aprox 20 de minute sensibilitate de până la nivel de urme deci putem vedea un consum şi de două trei zile dacă a avut loc de substanţe psihoactive ”.

Odată cu punerea în funcțiune a acestui aparat, rezultatele vin mult mai rapid.



Daniel Borta, şef serviciu circulaţie Arad: ”Este un avantaj referitor la micşorarea timpilor în care primim aceste rezultate şi restituirea permiselor de conducere în cazul că este negativ într-un timp mult mai rapid”.

Din acest motiv, șoferii sunt cei mai mulțumiți.



Șofer: ”Se reduc timpii de aşteptare şi persoanele care sunt depistate pozitiv şi nu sunt pozitive au numai de câştigat”.

Un motiv de bucurie este și pentru cei de la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, care preluau, până acum, probe din 5 județe. Anul acesta, numai din dispoziția polițiștilor din Arad, au fost trimise 165 de probe. Iar anul trecut - 193.



Alexandra Enache, director IML Timișoara: ”Aşteptam cu nerăbdare să lucreze efectiv şi să eliberăm condiţiile foarte încărcate ale laboratorului nostru”.



Cris Precup şef serviciu medicină legală: ”Acest aparat putem spune că este la ultimele standarde naţionale în cea ce priveşte determinarea de droguri are capacitatea de a determina peste 200-210 substanţe psihoactive din sânge şi din urină”.



Iustin Cionca, președinte CJ Arad: ”Am decis să punem 300.000 de euro şi să cumpărăm acest echipament”.

Echipamentul este folosit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală din Arad, dar aici ar putea ajunge probe și din județele învecinate.

