Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Totul s-a petrecut după ce băiatul a intrat într-o intersecție, fără să oprească la indicatorul „STOP”. Mopedul a fost lovit de o mașină care circula regulamentar. La volan se afla un bărbat de 54 de ani.

În urma impactului violent, conducătorul scuterului nu a mai avut nicio șansă. Pasagera lui a fost preluată de medici și transportată la spital.

Șoferul autoturismului nu a fost rănit, iar proba etilotestului a arătat că nu consumase alcool.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că scuterul nu era înmatriculat.