Un tânăr de 25 de ani a murit subit după ce a găsit un joint. „Simpla atingere a fentanilului poate duce la deces”

Michael Lordson a găsit un joint abandonat la locul de muncă, și i-a trimis un mesaj prietenei sale pentru a-i spune că era „ziua lui norocoasă”. A murit două ore și jumătate mai târziu.

El a leșinat și a murit din cauza unei intoxicații accidentale cu fentanil, au stabilit legiștii.

Michael, în vârstă de 25 de ani, era om de serviciu la Riverside Casino din Laughlin, Nevada, SUA.

Tatăl a două fetițe, de doi și trei ani, îi trimisese prietenei sale o fotografie cu un joint rulat și își exprimase entuziasmul față de descoperirea sa colegilor de muncă. La momentul decesului, nu s-au găsit droguri asupra lui, dar medicul legist a stabilit ulterior că moartea lui a fost cauzată de otrăvire cu fentanil, arată publicația The Sun.

Fentanilul este un analgezic opioid puternic utilizat pentru tratarea durerilor severe, adesea în timpul sau după o operație sau o leziune gravă, sau pentru durerile cauzate de cancer. Este utilizat și pentru alte tipuri de dureri cronice, atunci când analgezicele mai slabe nu mai au efect.

Se consideră însă că utilizarea neintenționată a fentanilului prin contaminarea stocurilor de medicamente este unul dintre principalii factori care contribuie la creșterea numărului de supradoze.

Avertizând pe ceilalți cu privire la pericolele ascunse ale fentanilului, care poate contamina chiar și medicamentele ocazionale sau suprafețele, un coleg de-al său a spus: „Michael nu consuma droguri. El fuma marijuana – fumam împreună pentru că este legal – dar ura alcoolul și nu-i plăcea senzația pe care i-o provoca. De aceea, faptul că a murit în acest fel mă uimește complet.”

Tamula Mercer, în vârstă de 65 de ani, bunica biologică a lui Michael, care l-a adoptat la vârsta de doi ani, nu și-ar fi imaginat niciodată că familia ei va face parte din statisticile sutelor de decese zilnice cauzate de fentanil la nivel național.

Tamula povestește că Michael i-a trimis un mesaj iubitei sale la ora 10 dimineața, după ce a găsit jointul, spunându-i că e „ziua lui norocoasă”.

„Cred că le-a spus celorlalți doi colegi să vină să se întâlnească cu el și să fumeze împreună. Ei nu au venit și nu știm dacă a fumat-o” a adăugat bunica lui Michael

Tamula a adăugat: „Nu mai e ca pe vremuri, când puteai merge la o petrecere și cineva dădea jointul din mână în mână și toată lumea era în regulă. Poate fi orice.”

Nu este clar dacă a fumat jointul

Deși nu este încă clar dacă Michael a fumat jointul, Tamula spune că simpla atingere a fentanilului poate duce la moarte: „Tot ce trebuie să faci este să atingi ceva, iar dacă pe acel obiect se află fentanil și îți atingi gura, ochii sau nasul, te va ucide”.

Un articol publicat în 2021 pe baza rapoartelor poliției privind supradozele accidentale de fentanil arăta: „Simpla atingere a fentanilului sau inhalarea accidentală a substanței... poate duce la absorbția acesteia prin piele, iar acesta este unul dintre cele mai mari pericole ale fentanilului.”

Deși nu există cazuri confirmate de supradoză prin atingerea pudrei sau a pastilelor de fentanil, experții spun că fentanilul poate fi absorbit prin piele dacă are loc un contact direct constant timp de ore și zile.

„Am vorbit cu primarul orașului nostru, iar el mi-a spus că este suficient să te afli în apropierea substanței și, dacă aceasta se află în aer și o miroși, te poate ucide. Mi-a povestit despre o descindere antidrog în care casa era plină de fentanil, iar toți detectivii au trebuit să se îndepărteze la 60 de metri, în timp ce echipa HAZMAT a intrat să curețe locul” a povestit femeia.

Ea a adăugat: „Tot ce trebuie să faci este să-l miroși și acesta ajunge în plămâni și ești mort”.

Acum, Tamula s-a alăturat grupurilor online de conștientizare a fentanilului și vrea să împiedice alte familii să treacă prin aceeași pierdere.

Sunt mărturii publice despre apariția fentanilului în locuri neașteptate, inclusiv avertismente privind bomboanele de Halloween, care îi determină pe părinți să reconsidere tradițiile de „trick-or-treat”.

„Acum merg la magazine și mi-e frică să ating lucrurile” a mărturisit bunica băiatului decedat

Tamula a dezvăluit că a suferit un atac de cord pe 6 octombrie „din cauza stresului și a durerii îngrozitoare pe care acest lucru i-a provocat-o”.

