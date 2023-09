Drogul de 50 de ori mai mortal decât heroina care invadează Europa. „Noroc că l-am tras cu cocaină, aia m-a ținut în viață”

Ultimul raport arată că în 2021 au fost descoperite peste 400 de laboratoare în care se produceau droguri și numărul lor este în creștere.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

„20 de ani am consumat tot felul de droguri și o singură dată fentanil. Nu mi-a mai trebuit”. Este mărturia unui tânăr care își amintește clipele de groază prin care a trecut din cauza acestui drog.

”Mi l-a dat un dealer și mi-a spus că e ceva care trebuie să pui pe un ac de gămălie. Nu poți să pui foarte mult că mori. L-am combinat cu cocaină și efectiv am căzut în cap. Eram pe canapea și am căzut în cap. M-am trezit după vreo 2 ore. Am avut mare noroc că am tras-o împreună cu cocaina, aia m-a ținut în viață. Altfel cred că era o supradoză și nu-mi mai reveneam. A fost ceva incredibil de puternic”.

Consumul medicamentelor ca droguri, inclusiv oxicodona sau fentanil, este o practică veche, spun specialiștii.

Dr. Gabriel Guran, medic primar medicină legală INML: ”De la primele detecții care s-au făcut în România asupra consumatorilor de droguri, medicamentele au fost prezente. O heroină de stradă are 10% substanță activă, 90% din restul dozei este altceva. La 10% substanță activă dealerul nu prea reușește să-și satisfacă clientul și el încearcă să potențeze aceste concentrații mici de heroină adăugând medicamente''.

În America, fentanilul a ucis deja peste 100.000 de oameni. Așa că inclusiv pe Facebook există un avertisment atunci când cineva introduce cuvântul fentanil.

Secretarul de stat Antony Blinken a avertizat Uniunea Europeană că e doar o chestiune de timp până când acest drog sintetic va lovi Europa. Pericolul e cu atât mai mare, cu cât, spre deosebire de Statele Unite, unde drogul vine ilegal, în special, din Mexic, Europa are capacitatea să-l produca în propriile laboratoare.

O captură care putea ucide 2,5 milioane de oameni

Ylva Johansson este comisarul european pentru afaceri interne.

Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne: ”Fentanilul există în Uniunea Europeana. Încă în cantități mici, dar este produs aici. Și avem multe laboratoare. Într-un an, poliția a desființat peste 400 de laboratoare care produceau în mare parte metamfetamină, dar și fentanil. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce ar putea apărea și aici.

Am avut o situație (nr. o captură) cred că în Letonia, 5 kg de fentanil ar fi putut ucide 2,5 milioane de oameni, ceea ce înseamnă că este mai mult decât populația Letoniei. Cu 5 kilograme este foarte ușor să călătorești. Fentanilul este de 50 de ori mai mortal decât heroina. Pentru același efect, ai avea nevoie de 250 kg, ceea ce înseamnă că ai avea nevoie de un camion să călătorești sau transporți întreaga cantitate.”

Deocamdată, fentanilul produs ilegal a apărut în unele țări baltice, afirmă oficialii europeni. Dar comisarul european crede că este doar începutul.

La nivelul Agenției Antidrog a Uniunii Europene, nu există date oficiale în ceea ce privește fentanilul, dacă acest drog sintetic, produs ilegal, a ajuns și la noi în țară.

Comisia Europeană vrea să dubleze resursele Agenției Antidrog, pentru ca aceasta să poată face față invaziei de fentanil, și nu numai. Iar pană la finalul anului, Uniunea Europeană va elabora un plan de acțiuni împotriva traficului de droguri.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 29-09-2023 19:24