În Spania, poliția a arestat un tânăr de 20 de ani care a spart un sistem de rezervări la hotel și a stat în apartamente de lux – unele pentru doar un cent, potrivit Stuttgarter Nachrichten.

Bărbatul a fost prins la un hotel de lux din Madrid, a anunțat poliția miercuri. El rezervase un sejur de patru zile, acumulând o factură totală de 4.000 de euro.

Investigația a început la începutul lunii februarie, după ce un portal online de rezervări a raportat „activitate suspectă”.

Potrivit constatărilor inițiale ale poliției, tânărul ar fi manipulat sistemul de plată astfel încât rezervările sale să apară ca fiind achitate.

În realitate, a fost perceput doar un cent. Frauda a fost descoperită atunci când portalul a virat suma reală către primul hotel.