Un câine s-a alăturat cursei de schi fond feminin la JO 2026 și a alergat până la linia de sosire. Reacția sportivelor. VIDEO

Imagini de la transmisiune au arătat că patrupedul, cu o expresie fericită, alerga după două schioare, iar mulțimea a aplaudat când a trecut linia de sosire. Câinele a fost apoi arătat explorând zona cursei, iar schioarele păreau oarecum confuze de „noul lor rival”, potrivit CNN.

„Era foarte fericit să treacă linia de sosire. Eu eram atât de concentrată să termin cursa încât nici nu m-am uitat la câine. A fost o experiență amuzantă. Nu e ceva normal. Nu știu ce căuta aici. Dar la linia de sosire nu a fost o problemă. Din fericire, totul a decurs bine”, a spus schioarea argentiniană Nahiara Díaz González după cursă.

Povestea câinelui

Potrivit NPR, prietenul cu patru picioare este localnic și se numește Nazgul. După ce a fost prins de organizatori, câinele lup cehoslovac – oficial numit Czechoslovakian Vlciak de către American Kennel Club (AKC) – a fost ulterior returnat stăpânilor săi, care, conform NPR, sunt rude cu unul dintre oficialii evenimentului.