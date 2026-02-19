Un câine s-a alăturat cursei de schi fond feminin la JO 2026 și a alergat până la linia de sosire. Reacția sportivelor. VIDEO

O surpriză plăcută a avut loc la finalul cursei de sprint pe echipe feminin liber la schi fond de miercuri, când un câine s-a alăturat unor atlete pentru sprintul final spre linia de sosire.

autor
Ioana Andreescu

Imagini de la transmisiune au arătat că patrupedul, cu o expresie fericită, alerga după două schioare, iar mulțimea a aplaudat când a trecut linia de sosire. Câinele a fost apoi arătat explorând zona cursei, iar schioarele păreau oarecum confuze de „noul lor rival”, potrivit CNN.

„Era foarte fericit să treacă linia de sosire. Eu eram atât de concentrată să termin cursa încât nici nu m-am uitat la câine. A fost o experiență amuzantă. Nu e ceva normal. Nu știu ce căuta aici. Dar la linia de sosire nu a fost o problemă. Din fericire, totul a decurs bine”, a spus schioarea argentiniană Nahiara Díaz González după cursă.

Povestea câinelui

Potrivit NPR, prietenul cu patru picioare este localnic și se numește Nazgul. După ce a fost prins de organizatori, câinele lup cehoslovac – oficial numit Czechoslovakian Vlciak de către American Kennel Club (AKC) – a fost ulterior returnat stăpânilor săi, care, conform NPR, sunt rude cu unul dintre oficialii evenimentului.

Proprietarii au explicat ce s-a întâmplat

„A plâns mai mult decât de obicei dimineață pentru că ne vedea plecând și cred că pur și simplu a vrut să ne urmeze. Întotdeauna caută oamenii”, a spus proprietarul pentru NPR, adăugând că câinele evadase din casă.

Potrivit AKC, Nazgul este oarecum o excepție în felul său. Rasa este descrisă ca fiind „foarte afectuoasă” cu membrii familiei, dar „rezervată” atunci când se confruntă cu străini.

Totuși, pare să respecte și alte trăsături ale rasei, AKC precizând că este „o alegere excelentă pentru sporturi de urmărire sau tracking, sau ca companion pentru proprietari activi care adoră activitățile în aer liber precum ciclismul, alergatul sau drumețiile” – sau, se pare, chiar și pentru schi fond olimpic.

Din fericire, Nazgul nu a avut un impact semnificativ asupra cursei, care era doar o calificare pentru finală.

„Am fost surprinsă ca toți ceilalți. A fost ceva ce nu mai văzusem niciodată. Cam nebunesc”, a spus suedeza Maja Dahlqvist, care a câștigat ulterior aurul în competiție, alături de coechipiera sa Jonna Sundling.

Sursa: CNN

