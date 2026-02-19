Acest anunţ vine la o zi după discuţiile dintre Moscova, Kiev şi Washington, care încearcă să găsească o soluţie pentru patru ani de război în Ucraina.

Aceste discuţii, care au avut loc marţi şi miercuri în Elveţia, au fost descrise de Moscova şi Kiev ca fiind "dificile" şi s-au încheiat fără niciun progres concret.

Miercuri seara, forţele ruse au interceptat şi distrus 113 drone ucrainene, a anunţat Ministerul Apărării din Rusia într-un comunicat.

Unul dintre atacuri a vizat o rafinărie de petrol din apropiere de Velikié Luki, în regiunea Pskov (nord-vest), provocând "un incendiu într-un rezervor de petrol", a declarat guvernatorul regional Mikhal Vedernikov.

Potrivit primelor informaţii, atacul nu a provocat răniri în rândul civililor sau personalului rafinăriei, a spus el.

Ucraina, care a fost vizată timp de patru ani de bombardamentele ruseşti aproape zilnic, efectuează atacuri care vizează în special rafinăriile de petrol şi infrastructura portuară şi energetică a Rusiei.