Un tablou cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro s-a dovedit a fi o operă de artă. Cu cât a fost vândut la licitație

O pictură în acuarelă și marker, aparent simplă, dar cu o semnificație uriașă, a fost vândută recent la licitație pentru 45.700 de lire (52.317 euro), deși a fost cumpărată cu doar 150 de lire (170 de euro) acum doi ani, scrie The Guardian.

Ceea ce părea a fi o lucrare mai degrabă comica, asemănându-se cu o creatură extraterestră pe capul lui Chewbacca, s-a dovedit a fi o ilustrație pierdută a unui „vechi sultan” semnată de renumitul Salvador Dalí.

Descoperită la o vânzare de lichidare a unei case din Cambridge, lucrarea a fost achiziționată de John Russell, un dealer de artă și antichități local. În timpul vânzării unui lot dintr-un garaj din Londra, acesta a observat semnătura lui Dalí în colțul din dreapta jos al picturii și etichetele Sotheby’s de pe spatele acesteia.

Inițial, Russell a crezut că pictura ar putea fi o falsificare, însă a decis să liciteze „din impuls”. Licitația a fost câștigată de el cu suma de 170 de euro, fără ca altcineva să o conteste.

Vineri, pictura a fost vândută la licitație de casa de licitații Cheffins din Cambridge, care a autentificat-o drept o lucrare pierdută dintr-o serie de 500 de picturi despre „Nopțile Arabiei”, pe care Dalí plănuia să le creeze în 1966.

„Este o lucrare de tip Marmite – nu este pe gustul tuturor, dar există oameni care o iubesc absolut”, a declarat Brett Tryner, directorul Cheffins.

Russell, care a investit peste 4.000 de lire pentru a autentifica pictura și a cerceta proveniența acesteia, a spus că s-a simțit „extrem de fericit” atunci când lucrarea a fost vândută.

„A fost incredibil”, a adăugat el, reflectând asupra călătoriei extraordinare din ultimii doi ani, plină de incertitudine și îndoieli legate de autenticitatea lucrării.

De asemenea, se precizează că numele lui John Russell a fost schimbat pentru a proteja identitatea cumpărătorului.

