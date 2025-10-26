Un tablou cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro s-a dovedit a fi o operă de artă. Cu cât a fost vândut la licitație

Stiri Diverse
26-10-2025 | 13:23
tablouri
Shutterstock

O pictură în acuarelă și marker, aparent simplă, dar cu o semnificație uriașă, a fost vândută recent la licitație pentru 45.700 de lire (52.317 euro), deși a fost cumpărată cu doar 150 de lire (170 de euro) acum doi ani, scrie The Guardian.

autor
Mihaela Ivăncică

Ceea ce părea a fi o lucrare mai degrabă comica, asemănându-se cu o creatură extraterestră pe capul lui Chewbacca, s-a dovedit a fi o ilustrație pierdută a unui „vechi sultan” semnată de renumitul Salvador Dalí.

Descoperită la o vânzare de lichidare a unei case din Cambridge, lucrarea a fost achiziționată de John Russell, un dealer de artă și antichități local. În timpul vânzării unui lot dintr-un garaj din Londra, acesta a observat semnătura lui Dalí în colțul din dreapta jos al picturii și etichetele Sotheby’s de pe spatele acesteia.

Inițial, Russell a crezut că pictura ar putea fi o falsificare, însă a decis să liciteze „din impuls”. Licitația a fost câștigată de el cu suma de 170 de euro, fără ca altcineva să o conteste.

Vineri, pictura a fost vândută la licitație de casa de licitații Cheffins din Cambridge, care a autentificat-o drept o lucrare pierdută dintr-o serie de 500 de picturi despre „Nopțile Arabiei”, pe care Dalí plănuia să le creeze în 1966.

Citește și
Tablou Rubens
Descoperire rară în Franța. Un tablou de Rubens a fost găsit după 400 de ani, într-un hotel

„Este o lucrare de tip Marmite – nu este pe gustul tuturor, dar există oameni care o iubesc absolut”, a declarat Brett Tryner, directorul Cheffins.

Russell, care a investit peste 4.000 de lire pentru a autentifica pictura și a cerceta proveniența acesteia, a spus că s-a simțit „extrem de fericit” atunci când lucrarea a fost vândută.

„A fost incredibil”, a adăugat el, reflectând asupra călătoriei extraordinare din ultimii doi ani, plină de incertitudine și îndoieli legate de autenticitatea lucrării.

De asemenea, se precizează că numele lui John Russell a fost schimbat pentru a proteja identitatea cumpărătorului.

Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică din lume. A costat 270 de milioane de euro și deține mai multe recorduri

Sursa: The Guardian

Etichete: Marea Britanie, tablou,

Dată publicare: 26-10-2025 13:15

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
Citește și...
Un tablou biografic al artistei Frida Kahlo va fi scos la licitație, în New York. Ce vrea să transmită pictura
Cultura
Un tablou biografic al artistei Frida Kahlo va fi scos la licitație, în New York. Ce vrea să transmită pictura

Un tablou semnat de Frida Kahlo ar putea stabili un nou record mondial pentru un artist-femeie. Pictura „El sueño, La cama”, estimată la 40–60 de milioane de dolari, va fi scoasă la licitație de casa Sotheby’s, în noiembrie, la New York.

Descoperire rară în Franța. Un tablou de Rubens a fost găsit după 400 de ani, într-un hotel
Stiri Diverse
Descoperire rară în Franța. Un tablou de Rubens a fost găsit după 400 de ani, într-un hotel

Un tablou al celebrului pictor Pierre Paul Rubens (1577–1640), care se credea dispărut din 1613, a fost regăsit la Paris, într-un hotel particular, a declarat miercuri licitatorul care a făcut această descoperire.

Românii care „au călătorit” în timp. Eveniment inedit la 150 de ani de la nașterea Reginei Maria
Stiri Diverse
Românii care „au călătorit” în timp. Eveniment inedit la 150 de ani de la nașterea Reginei Maria

Castelul Sturdza de la Miclăușeni s-a transformat în weekend într-o poartă spre trecut. Domni și domnițe au readus la viață costume din anii 1900 și au creat un tablou unic în care muzica, poezia și obiectele de epocă s-au combinat perfect.

Un tablou celebru furat de naziști, găsit întâmplător după peste 80 de ani, în Argentina, în urma unui banal anunț imobiliar
Stiri actuale
Un tablou celebru furat de naziști, găsit întâmplător după peste 80 de ani, în Argentina, în urma unui banal anunț imobiliar

O pictură italiană de mare valoare, confiscată de nazişti de la un comerciant de artă evreu din Amsterdam, a fost descoperită pe site-ul unei agenţii imobiliare care vinde o casă în Argentina, la mai bine de 80 de ani după ce a fost sustrasă.

Cel mai scump tablou din România, evaluat la 40 de milioane de euro, a fost expus la Iași. Cântărește peste 350 de kilograme
Stiri actuale
Cel mai scump tablou din România, evaluat la 40 de milioane de euro, a fost expus la Iași. Cântărește peste 350 de kilograme

Cel mai scump tablou din România se află la Iași. Lucrarea de artă, semnată de pictorul flamand Peter Paul Rubens și expusă la Palatul Culturii, a fost evaluată la 40 de milioane de euro.

Recomandări
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri
Stiri actuale
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri

Este zi de sărbătoare în Capitală. Astăzi, în sunetul celui mai mare clopot din lume, se sfințește pictura Catedralei Naționale.

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Top citite
1 Horoscop saptamanal
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii care au oportunități financiare în săptămâna 27 octombrie-2 noiembrie 2025
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
3 Focul lui Sumedru
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28