Miercuri, în jurul orei 13:30, a avut loc un accident între două vehicule pe autostrada A23, în zona Sterngasse. Potrivit anchetei, un cetățean român în vârstă de 20 de ani conducea autoturismul pe contrasens pe A23 și a intrat frontal într-o mașină care circula regulamentar, relatează publicația Heute.

În autoturismul lovit se aflau o femeie de 46 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 11 ani, ambii suferind răni ușoare în urma impactului. Echipajele Serviciului de Ambulanță al Vienei le-au acordat îngrijiri medicale de urgență, după care i-au transportat la spital.

Șoferul de 20 de ani a declarat la fața locului că intenționa să ia o scurtătură. Punctul exact în care acesta a intrat pe autostradă este în prezent investigat de autorități.

Tânărul nu a cooperat cu poliția

Un test rapid antidrog a avut rezultat pozitiv. Bărbatul a fost reținut temporar și transportat sub escortă la un spital, unde a fost examinat de un medic legist, însă a refuzat să coopereze în orice mod. De asemenea, a refuzat să ofere informații suplimentare despre accident.

Parchetul din Viena a fost informat cu privire la suspiciunea de punere intenționată în pericol a siguranței publice. Ancheta este în desfășurare.

Traficul a fost deviat timp de aproximativ două ore, ceea ce a provocat blocaje semnificative. Pompierii din Viena au intervenit la fața locului pentru eliminarea riscurilor, în special în ceea ce privește un posibil incendiu sau scurgeri de lichide, și au readus carosabilul la condiții de circulație.

