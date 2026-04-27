Poliția a lansat o amplă anchetă pentru găsirea Greciei Guadalupe Mendoza Orantes, în vârstă de 30 de ani, distribuindu-i chipul peste tot în orașul natal și online. Autoritățile spun că femeia a fost găsită între timp, însă căutările de patru zile ar fi putut fi mult mai rapide dacă fotografia folosită pe afișele de persoane dispărute nu ar fi fost editată, scrie The Sun.

Grecia a fost dată dispărută pentru prima dată în sud-estul Mexicului, duminică, 12 aprilie, de sora ei îngrijorată. Potrivit relatărilor, un martor ar fi declarat că a văzut un civil înarmat care ar fi răpit-o pe Grecia în Ocozocoautla.

Unde a fost găsită femeia

Poliția a început imediat căutările, cu sprijinul Comisiei de Stat pentru Căutarea Persoanelor din Mexic. Autoritățile erau îngrijorate că presupusa răpire ar putea avea legătură cu un atac armat produs în aceeași zonă, în urma căruia patru persoane au murit într-un bar.

Pentru afișele de persoană dispărută, poliția a folosit fotografii „glam” postate de Grecia pe rețelele sociale. După patru zile de căutări, Grecia a fost găsită în viață pe o autostradă, însă nu au fost oferite detalii suplimentare.

Comisia de Stat pentru Căutarea Persoanelor a explicat că unul dintre factorii care au îngreunat găsirea ei mai rapidă a fost tocmai utilizarea acestor imagini puternic editate, care nu reflectau aspectul real al femeii.

Fotografia de pe afișul de persoană dispărută a devenit virală, după ce utilizatori online au remarcat diferențele evidente dintre imagini. Alt utilizator a scris: „Nu are cum să fie aceeași fată.” Altul a ironizat situația: „Legenda spune că, în timp ce o căutau, ea era acasă tot timpul și nu au recunoscut-o.”