O femeie din Austria a plătit 125 de euro pe un colet misterios primit în fața casei. Ce a găsit acolo a șocat-o

Stiri Diverse
Colet austria
Heute

O femeie din Austria a plătit 125 de euro pentru un colet primit la ușa casei, dar în loc de bunuri comandate, a găsit doar unelte de jucărie și a căzut victima unei escrocherii bine puse la punct.

autor
Aura Trif

Femeia povestește pentru publicația Heute că a deschis ușa unui curier în Gablitz (districtul St. Pölten, Austria Inferioară). Bărbatul a cerut politicos 125 de euro pentru livrarea unui colet. Fără să bănuiască escrocheria, femeia a plătit pentru livrarea ramburs și astfel a picat în capcana acestora.

Deoarece familia comandă frecvent piese auto, femeie, pe nume Antonella, a presupus inițial că este o livrare reală. Mai ales că tatăl ei comanda adesea online, livrarea părea plauzibilă la prima vedere.

Ce se afla în interiorul pachetului

Șocul a venit însă mai târziu: nimeni din familie nu comandase coletul, dar plata fusese deja efectuată. Mai târziu, când Antonella a deschis pachetul, a devenit clar că nu era o simplă neînțelegere, ci o escrocherie perfidă.

În loc de produse de calitate, coletul conținea o trusă de scule ieftină și deteriorată plină cu unelte din plastic de proastă calitate, care semănau mai mult cu jucării pentru copii decât cu adevărate scule.

Expeditorul pretins nu a oferit nicio factură, aviz de expediție sau date de contact. Acest caz sugerează o strategie de fraudă recurentă: trimiterea de bunuri nedorite, adesea cu plată la livrare.

Trucul constă în faptul că multe persoane plătesc la ușă într-o situație stresantă, crezând că este o livrare autentică sau pentru că nu vor să facă pe nimeni să aștepte. Acest lucru se poate întâmpla ușor, mai ales dacă la acea adresă se primesc des colete.

Poliția a confirmat că era vorba despre un colet cu confirmare de primire, ceea ce înseamnă că poate fi predat destinatarului doar după achitarea sumei restante. Chitanța pentru plată este emisă de personalul de livrare numai la cerere. Deoarece clienții nu au obiceiul să ceară chitanța expeditorului, aceasta este de cele mai multe ori inexistentă.

Femeia încă mai speră că poate recupera cei 125 de euro plătiți.

Veronika, o vacă din Austria, a demonstrat că bovinele pot folosi unelte cu scop precis. Studiu Current Biology

Sursa: Heute

Etichete: colet, frauda, escrocherie, austria,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Cauza accidentului tragic de pe DN6 cu microbuzul spulberat frontal de tir. ”Activat în mod neașteptat”
Cauza accidentului tragic de pe DN6 cu microbuzul spulberat frontal de tir. ”Activat în mod neașteptat”
Citește și...
Fosta contabilă de la MAE, plasată sub control judiciar. Fostul iubit și fiul său sunt suspecți în dosarul de fraudă
Stiri Justitie
Fosta contabilă de la MAE, plasată sub control judiciar. Fostul iubit și fiul său sunt suspecți în dosarul de fraudă

O fostă contabilă din Ministerul Afacerilor Externe a fost ridicată joi de procurorii DNA, într-un caz de corupție fără precedent.

Reclamele înșelătoare de pe Facebook țintesc anumite categorii de vârstă. Fraudă sau produse false
iLikeIT
Reclamele înșelătoare de pe Facebook țintesc anumite categorii de vârstă. Fraudă sau produse false

Atenție la reclamele care apar pe Facebook. Deși par să promoveze medicamente sau produse foarte ieftine, în realitate pot ascunde înșelătorii. Fie primiți produse false, fie rămâneți fără bani.

Bunuri de aproape un miliard de euro, confiscate în Brazilia. Ar putea fi cea mai mare fraudă bancară din istoria țării. FOTO
Stiri externe
Bunuri de aproape un miliard de euro, confiscate în Brazilia. Ar putea fi cea mai mare fraudă bancară din istoria țării. FOTO

Poliţia braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro şi a efectuat miercuri percheziţii în cadrul unei anchete asupra a ceea ce guvernul consideră că ar putea fi "cea mai mare fraudă bancară din istoria" Braziliei.

Recomandări
Friedrich Merz: „România este țara care ne apără pe toți, iar flancul sudic al NATO trebuie apărat mult mai bine în viitor”
Stiri Politice
Friedrich Merz: „România este țara care ne apără pe toți, iar flancul sudic al NATO trebuie apărat mult mai bine în viitor”

România va produce echipamente militare alături de Germania, cu bani europeni. 

Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
Știri Actuale
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului

Ancheta în cazul accidentului grav din Timiș, în care și-au pierdut viața șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, ridică noi semne de întrebare.

Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe județe. Apele au acoperit sute de hectare și au pătruns în gospodării
Știri Actuale
Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe județe. Apele au acoperit sute de hectare și au pătruns în gospodării

Inundațiile au lovit marți noapte mai multe localități din Dolj. În câteva ore, apele au acoperit sute de hectare de teren și au ajuns până în gospodării, lăsând în urmă pagube însemnate și oameni disperați.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Ianuarie 2026

45:24

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 28 Ianuarie 2026

01:30:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Ianuarie 2026

01:45:02

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Raheem Sterling, OUT de la Chelsea! Cele patru cluburi interesate de starul englez

Sport

PSV – Bayern Munchen, de la ora 22:00: „Super Man“, chemat să salveze liderul din Olanda. Echipele de start