Mark Hehir conducea autobuzul 206 al companiei Metroline, între Wembley și Maida Vale, când un bărbat a furat colierul unei pasagere. Șoferul a recuperat bijuteria, însă a susținut că hoțul s-a întors la autobuz și a lovit primul, iar el a reacționat în legitimă apărare, imobilizându-l timp de aproape o jumătate de oră, potrivit BBC.

„Folosire excesivă a forței”, susține compania

Compania Metroline a afirmat însă că bărbatul revenise pentru a-și cere scuze și că șoferul a folosit o forță excesivă.

Deși poliția nu a luat măsuri suplimentare împotriva lui Hehir, acesta a fost suspendat și ulterior concediat pentru abatere gravă, fiind acuzat că a agresat un pasager și a lăsat autobuzul nesupravegheat, cu motorul pornit.

Un tribunal din Watford a menținut concedierea, concluzionând că decizia angajatorului a fost luată pe baze rezonabile.

