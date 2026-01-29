Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu

Decizia instanței supreme elvețiene de a trimite spre rejudecarea TAS cazul medaliei de bronz atribuită de aceeași instanță sportivă gimnastei române Ana Maria Bărbosu la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, are la bază o înregistrare video necunoscută până acum. Este vorba despre imagini surprinse de un gigant de streaming care realiza un documentar despre gimnasta americană Jordan Chiles.

Cumva, cameramanul serviciului de streaming a reușit să se afle la momentul și locul perfecte pentru ca echipa gimnastei să aibă acum câștig de cauză la Tribunalul Federal Elvețian.

În decizia Tribunalul Federal Elvețian se arată următoarele:

”Pe baza unei înregistrări audiovizuale descoperite după pronunțarea hotărârii TAS, Curtea Supremă Federală constată că această nouă probă este de natură să justifice o modificare a deciziei contestate. Prin urmare, trimite cauza înapoi la TAS pentru ca acesta să poată reexamina situația în lumina acestor noi probe. Curtea Supremă Federală respinge apelul și cererea de revizuire formulate de Sabrina Maneca-Voinea, care se clasase pe locul cinci în cadrul competiției și care a dorit, de asemenea, să obțină medalia de bronz”.

Cazul medaliei de bronz de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris este unul dintre cele mai controversate din istoria gimnasticii. Acum, TAS va rejudeca decizia pe care tot el a dat-o privind medalierea cu bronz a româncei Ana Maria Bărbosu.

Documentul poate fi consultat în forma sa integrală, atașat în cuprinsul acestui acestui articol.

Prezentăm mai jos textul integral al instanței supreme elvețiene :

”Acordarea medaliei de bronz la proba feminină de sol la gimnastică artistică la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 – Apelurile Jordan Chiles și USA Gymnastics au fost admise

Curtea Supremă Federală a Elveției a admis apelurile depuse de gimnasta americană Jordan Chiles și USA Gymnastics împotriva hotărârii emise în august 2024 de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Jordan Chiles a terminat pe locul trei în finala probei feminine de sol la gimnastică artistică la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce a contestat cu succes scorul său inițial în timpul competiției. TAS, sesizat ulterior cu această chestiune, a decis că Jordan Chiles a depus apelul prea târziu în timpul competiției. Prin urmare, i-a revocat medalia de bronz, acordând-o Anei Maria Bărbosu.







