Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu

Sentința instanței supreme elvețiene de a trimite spre rejudecarea TAS decizia de acordare a medaliei olimpice de bronz pentru gimnasta Ana Maria Bărbosu se bazează pe o înregistrare nedifuzată până acum.

autor
Cristian Anton,  Constantin Toma

Decizia instanței supreme elvețiene de a trimite spre rejudecarea TAS cazul medaliei de bronz atribuită de aceeași instanță sportivă gimnastei române Ana Maria Bărbosu la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, are la bază o înregistrare video necunoscută până acum. Este vorba despre imagini surprinse de un gigant de streaming care realiza un documentar despre gimnasta americană Jordan Chiles.

Cumva, cameramanul serviciului de streaming a reușit să se afle la momentul și locul perfecte pentru ca echipa gimnastei să aibă acum câștig de cauză la Tribunalul Federal Elvețian.

În decizia Tribunalul Federal Elvețian se arată următoarele:

Pe baza unei înregistrări audiovizuale descoperite după pronunțarea hotărârii TAS, Curtea Supremă Federală constată că această nouă probă este de natură să justifice o modificare a deciziei contestate. Prin urmare, trimite cauza înapoi la TAS pentru ca acesta să poată reexamina situația în lumina acestor noi probe. Curtea Supremă Federală respinge apelul și cererea de revizuire formulate de Sabrina Maneca-Voinea, care se clasase pe locul cinci în cadrul competiției și care a dorit, de asemenea, să obțină medalia de bronz”.

Cazul medaliei de bronz de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris este unul dintre cele mai controversate din istoria gimnasticii. Acum, TAS va rejudeca decizia pe care tot el a dat-o privind medalierea cu bronz a româncei Ana Maria Bărbosu.

Documentul poate fi consultat în forma sa integrală, atașat în cuprinsul acestui acestui articol.

Prezentăm mai jos textul integral al instanței supreme elvețiene:

”Acordarea medaliei de bronz la proba feminină de sol la gimnastică artistică la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 – Apelurile Jordan Chiles și USA Gymnastics au fost admise

Curtea Supremă Federală a Elveției a admis apelurile depuse de gimnasta americană Jordan Chiles și USA Gymnastics împotriva hotărârii emise în august 2024 de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Jordan Chiles a terminat pe locul trei în finala probei feminine de sol la gimnastică artistică la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce a contestat cu succes scorul său inițial în timpul competiției. TAS, sesizat ulterior cu această chestiune, a decis că Jordan Chiles a depus apelul prea târziu în timpul competiției. Prin urmare, i-a revocat medalia de bronz, acordând-o Anei Maria Bărbosu.


 

Decizia Tribunalului Federal Elvețian în cazul medaliei de bronz pentru Ana Maria Bărbosu

Pe baza unei înregistrări audiovizuale descoperite după decizia CAS, Curtea Supremă Federală recunoaște că aceste noi probe ar putea justifica o modificare a deciziei contestate. Trimite cazul la TAS pentru reexaminare în lumina acestor noi probe. Curtea Supremă Federală respinge apelul și cererea de revizuire formulate de Sabrina Maneca-Voinea, care a terminat pe locul cinci în competiție și a solicitat, de asemenea, medalia de bronz.

CH-1000 Lausanne 14

Cazul nr. 211.1/03_2026

Curtea Federală

Finala probei individuale feminine de gimnastică artistică la sol din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris a avut loc pe 5 august 2024. Ana Maria Bărbosu a obținut scorul de 13,700. La finalul prestației sale, Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul patru în clasamentul provizoriu, în spatele Anei Maria Bărbosu.

Ea nu a contestat penalizarea de 0,1 pe care a primit-o pentru că a ieșit în afara limitelor terenului în timpul competiției. Jordan Chiles a fost ultima gimnastă care a concurat. Ea a obținut un scor total de 13,666. În urma unei contestații depuse de antrenoarea sa și acceptată de juriul senior al competiției, scorul ei a fost stabilit la 13,766. Astfel, Jordan Chiles a retrogradat-o pe Ana Maria Bărbosu pe locul patru și i s-a acordat medalia de bronz.

Federația Română de Gimnastică, Ana Maria Bărbosu și Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Camera ad-hoc a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), înființat pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Acestea au susținut, în special, că protestul lui Jordan Chiles a fost depus după expirarea termenului de un minut prevăzut de regulamentul aplicabil. Sabrina Maneca-Voinea a contestat penalizarea care i-a fost acordată, argumentând că nu a ieșit în afara limitelor terenului.

Pe 10 august 2024, comisia de arbitraj TAS, formată din trei membri, a decis că protestul depus în numele lui Jordan Chiles a fost formulat la un minut și patru secunde după afișarea scorului gimnastei americane pe tabela de marcaj și, prin urmare, a fost prematur. Prin urmare, a confirmat scorul lui Jordan Chiles de 13,666. TAS a decis, de asemenea, că nu poate revizui sancțiunea aplicată Sabrinei Maneca-Voinea. Sabrina Maneca-Voinea a contestat decizia TAS depunând un apel și o cerere de revizuire la Curtea Supremă Federală. În hotărârile sale din 23 ianuarie 2026, Curtea Supremă Federală a respins ambele apeluri. A decis că nu poate examina dacă gimnasta a pășit în afara limitelor zonei de competiție, deoarece această problemă intră în categoria regulilor de joc nejustificabile, nu a normelor de drept, care sunt supuse revizuirii.

Jordan Chiles a depus, de asemenea, un apel la Curtea Supremă Federală, contestând independența și imparțialitatea unuia dintre cei trei arbitri TAS și solicitând o revizuire a hotărârii din 10 august 2024. USA Gymnastics a depus, de asemenea, o cerere de revizuire la Curtea Supremă Federală.

Curtea Supremă Federală a respins apelul lui Jordan Chiles privind presupusa lipsă de independență și imparțialitate a arbitrului în cauză. Cu toate acestea, a admis ambele cereri de revizuire.

Având în vedere circumstanțele extrem de excepționale ale cauzei, Curtea a considerat că înregistrarea audiovizuală a finalei din 5 august 2024 era de natură să conducă la o modificare a hotărârii contestate în favoarea reclamanților, întrucât CAS putea considera, în lumina acestor înregistrări audiovizuale, că ancheta orală depusă în numele lui Jordan Chiles a fost efectuată înainte de expirarea termenului legal de un minut. Prin urmare, Curtea Federală anulează parțial sentința contestată și trimite cauza înapoi la TAS pentru ca acesta să se poată pronunța din nou, examinând valoarea probatorie a înregistrării audiovizuale invocate”.

Gimnasta Ana Maria Bărbosu ar putea rămâne fără medalia olimpică pe care a câștigat-o la Paris. Cazul va fi rejudecat de TAS

