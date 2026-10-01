Piersicile proaspete sunt alese cu grijă și apoi fierte pentru a obține un preparat delicios și sănătos, care poate fi savurat pe tot parcursul iernii.

Ce ingrediente ai nevoie pentru compotul de piersici

Pentru compotul de piersici, vei avea nevoie de piersici frumoase și coapte, zahăr, apă și puțin acid citric.

Ingrediente:

Piersici – 500 g

Zahăr – 125 g

Acid citric – 3 vârfuri de cuțit

Apă – 1 l

Cum alegi piersicile pentru compot

Pentru un compot bun, alege piersici coapte, dar încă ferme. Fructele prea moi se pot zdrobi în borcan și își pierd forma în timpul preparării. În schimb, piersicile foarte tari pot fi mai puțin aromate.

E important ca fructele să fie proaspete, fără lovituri, pete, zone moi sau urme de mucegai. Alege piersici sănătoase, cu coaja întreagă și o aromă plăcută. Nu contează dacă au mici zone roz sau roșiatice pe coajă, atât timp cât sunt în stare bună.

Dacă vrei ca piersicile să arate frumos în borcan, caută fructe de dimensiuni apropiate și cu pulpa care își păstrează bine forma. Acestea vor rezista mai bine la fierbere și vor avea o textură plăcută și după conservare.

Cum se prepară compotul de piersici, pas cu pas

Spală bine borcanele cu detergent de vase și clătește-le foarte bine cu apă. Ai grijă să nu rămână urme de detergent, murdărie sau resturi de la alte conserve. Pentru păstrarea compotului peste iarnă, borcanele și capacele trebuie sterilizate corespunzător înainte de folosire.

Alege piersici ferme, coapte, dar nu prea moi. Evită fructele lovite, prea moi sau care prezintă semne de mucegai. Spală-le bine sub jet de apă pentru a îndepărta praful și puful de pe coajă. Dacă sunt foarte pufoase, le poți freca ușor cu mâinile în timp ce le clătești.

Pentru un borcan de aproximativ 1,5 litri, folosește în jur de 5-6 piersici de dimensiune medie, în funcție de cât sunt de mari. Dacă le tai în jumătăți, așază-le cu partea tăiată în jos și distribuie-le cât mai uniform. Nu umple borcanul până la capac, ci lasă puțin spațiu pentru sirop.

Piersicile ar trebui să ocupe aproximativ două treimi din borcan. Poți adăuga și 2-3 felii subțiri de lămâie, pentru un gust ușor acrișor și o aromă plăcută.

Pune apa la fiert, apoi toarnă-o cu grijă peste piersici și feliile de lămâie, până aproape de marginea borcanului. Toarnă încet, pentru a evita șocul termic care ar putea crăpa borcanul. Acoperă-l cu un capac și lasă-l timp de 30-40 de minute.

Toarnă apa din borcan într-o cratiță, păstrând piersicile în borcan. Acoperă din nou borcanul pentru ca fructele să nu se răcească prea tare.

Pune zahărul și acidul citric în cratița cu apa și amestecă. Pune cratița pe foc mediu și lasă siropul să dea în clocot. Fierbe-l timp de 2-3 minute, amestecând până când zahărul se dizolvă complet.

Toarnă siropul fierbinte peste piersici, până aproape de marginea borcanului, apoi închide bine capacul. Ai grijă să nu rămână scurgeri și verifică dacă borcanul este închis corespunzător.

Întoarce borcanul cu capacul în jos și verifică dacă există scurgeri. Acoperă-l cu un prosop gros sau o pătură și lasă-l să se răcească complet, de obicei timp de 10-12 ore.

După ce s-a răcit complet, întoarce borcanul în poziția normală și verifică din nou capacul. Dacă este bine închis, compotul poate fi depozitat într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Compotul de piersici este gata și poate fi păstrat pentru lunile de iarnă.

Cât zahăr se pune la compot

Pentru compotul de piersici, cantitatea de zahăr depinde de cât de dulce îl preferi. Ca punct de pornire, poți folosi aproximativ 100-150 g de zahăr la 1 litru de apă.

Dacă piersicile sunt foarte dulci, 100-125 g de zahăr sunt suficiente. Pentru un compot mai dulce, poți ajunge la 150-200 g de zahăr la un litru de apă. Nu este nevoie să exagerezi, deoarece și fructele aduc deja zaharuri naturale.

Cum păstrezi piersicile întregi și aromate

Dacă vrei ca piersicile să rămână întregi și să-și păstreze aroma, este important să alegi fructe coapte, dar ferme. Piersicile foarte moi se pot zdrobi ușor în timpul preparării și își pot pierde forma.

Nu le fierbe prea mult. Pentru compot, piersicile trebuie să fie acoperite bine cu sirop, iar tratamentul termic să fie făcut conform unei rețete testate pentru conservare. În acest fel, fructele își păstrează mai bine textura și aroma.

Un alt truc este să adaugi puțin acid citric sau suc de lămâie, în funcție de rețeta folosită. Acesta ajută la echilibrarea gustului și poate împiedica schimbarea culorii fructelor.

După conservare, păstrează borcanele într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă. Astfel, piersicile își pot păstra mai bine culoarea, gustul și aroma până în timpul iernii.