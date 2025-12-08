Un român s-a întors definitiv în țară, după 20 de ani în Italia. Motivul surprinzător: „Perioada de aur pare să fi trecut”

Stiri Diverse
08-12-2025 | 10:55
roman pier bertig
Facebook

Pier Bertig avea 19 când a decis să se mute în Torino pentru un viitor mai bun. După 20 de ani și o criză în domeniu, a luat decizia de a se reîntoarce România, care în ultimii ani, spune el, se redresează clar.

autor
Aura Trif

Era muncitor în metalurgie, apoi criza a schimbat totul.

„A trebuit să părăsesc Torino chiar înainte de Covid, cu mare regret. Am ajuns din România când aveam doar 19 ani, în 2003; orașul m-a primit și m-a format. Astăzi însă trăiesc la București și aici se trăiește mai bine: străzile sunt mai curate și liniștite și, mai ales, există mai multe oportunități de muncă. Țara noastră, spre deosebire de Italia, în ultimii ani este într-o clară redresare”, spune Pieer pentru publicația italiana Corriere della Sera.

Pier Bertig are 42 de ani și este unul dintre cei 5.000 de români care, din 2019 până astăzi, au decis să părăsească capitala piemontană, într-o adevărată migrație de întoarcere.

„Străbunicii mei erau italieni, după război, pentru a nu suferi de foame, au plecat în România. La început locuiau în barăci și lucrau piatra, apoi s-au mutat la Tulcea, unde există cea mai mare comunitate de italieni emigrați, și nu au mai plecat. Erau numiți navetiști, dar ei, pentru a fi mai bine acceptați, și-au schimbat numele de familie de la Berti la Bertig. Și eu sunt un amestec al celor două țări, de aceea m-au numit Pier”, a mărturisit românul.

Citește și
livrator mancare
Ce a comandat de mâncare un român de 1 Decembrie. A plătit 1.900 de lei

Criza auto a schimbat totul

Părinții săi i-au vorbit mereu despre Italia, așa că tânărul, la 19 ani, a decis să se mute la Torino în căutarea unui loc de muncă bine plătit. „Era 2003, în Italia se trăia foarte bine. Am găsit imediat un loc de muncă în industria metalurgică, la o companie care producea rulmenți pentru industria auto.”

Apoi, criza sectorului a schimbat totul: „După 16 ani reușisem să devin șef de departament, dar afacerile nu mergeau bine. Așa că compania a început să ofere plecări voluntare cu pachet de compensare. Mai întâi pentru cei aproape de pensionare, apoi pentru toți. Am simțit momentul și am decis să accept. Privind cum a evoluat piața auto la Torino, cred că am făcut alegerea corectă. Am ales o nouă provocare: întoarcerea în România, sunt mulțumit. Și astfel pot fi aproape și de părinții mei în vârstă.”

În țară, Pier s-a întors la pasiunea din copilărie

Întors în țară, a primit imediat mai multe oferte de muncă tot în domeniul auto. Dar Pier a refuzat: „Încă din copilărie am avut pasiunea pentru pictură, așa că am decis să investesc micuța avere în visul meu. Astăzi reușesc să trăiesc din arta mea, vând tablouri și particip la expoziții internaționale, de la Los Angeles la Torino. M-am întors pentru câteva zile chiar acum doi ani, expunându-mi picturile la expoziția «Cuori Migranti» găzduită în Mausoleul Bela Rosin din Mirafiori.”

Și acolo inima i s-a strâns: „Îmi lipsesc prietenii și arhitectura din Torino, de fiecare dată când mergeam pe centru eram fascinat. Poate și din acest motiv astăzi trăiesc la București: o cale de mijloc potrivită între cele două țări.”

„Din păcate, în capitala piemontană nu mai existau condițiile pentru a continua. Perioada de aur pare să fi trecut, munca lipsește. Mi se pare absurd să spun asta, dar acum există mai multe oportunități în România, chiar și pentru tinerii din generațiile noi. Țările noastre au urmat traiectorii opuse. Sunt puțin fericit, puțin trist. Un sfat pe care îl pot da? Cred că ar trebui să schimbați modul de gestionare a migranților. Mă refer mai ales la cei neregulați sau care nu se integrează în societate. Sunteți prea permisivi, ar trebui mult mai mult control și fermitate. Altfel, se generalizează și chiar străinul perfect integrat este etichetat din cauza altora. Voi fi recunoscător mereu Torinoului, dar acum e timpul să privesc spre viitor”, a încheiat românul.

Euro ar putea crește și mai mult față de leu în 2026. „Se va traduce în prețuri mai crescute”

Sursa: Corriere della Sera

Etichete: roman, italia, munca, auto, Torino, pasiune,

Dată publicare: 08-12-2025 10:55

Articol recomandat de sport.ro
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Citește și...
Ultimele clipe din viața miliardarului în cripto și a soției lui, uciși în Dubai. Povestea tragică a unei iubiri de 17 ani
Stiri Diverse
Ultimele clipe din viața miliardarului în cripto și a soției lui, uciși în Dubai. Povestea tragică a unei iubiri de 17 ani

Pe 2 octombrie, Roman Novak, miliardar în criptomonede, și soția sa, Anna, au urcat într-o mașină cu destinația Hatta, o enclavă montană din Dubai, asociată cu luxul. Ei nu au mai fost văzuți în viață.

Ce a comandat de mâncare un român de 1 Decembrie. A plătit 1.900 de lei
Stiri actuale
Ce a comandat de mâncare un român de 1 Decembrie. A plătit 1.900 de lei

Micii, ciorba de burtă şi iahnia de fasole s-au aflat în topul comenzilor efectuate de către români, de 1 Decembrie, reiese dintr-o analiză realizată de o platformă de comenzi online.

Un șofer român de TIR a pus în pericol traficul pe o autostradă din Germania. Alți șoferi au sunat la 112 pentru ajutor
Stiri externe
Un șofer român de TIR a pus în pericol traficul pe o autostradă din Germania. Alți șoferi au sunat la 112 pentru ajutor

Un șofer român de TIR, aflat sub influența alcoolului, a pus în pericol mai mulți participanți la trafic sâmbătă la prânz, pe autostrada B300, lângă orașul Schrobenhausen, Germania.

Recomandări
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
Alegeri locale 2025
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Decembrie 2025

03:32:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28