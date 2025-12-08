Un român s-a întors definitiv în țară, după 20 de ani în Italia. Motivul surprinzător: „Perioada de aur pare să fi trecut”

Pier Bertig avea 19 când a decis să se mute în Torino pentru un viitor mai bun. După 20 de ani și o criză în domeniu, a luat decizia de a se reîntoarce România, care în ultimii ani, spune el, se redresează clar.

Era muncitor în metalurgie, apoi criza a schimbat totul.

„A trebuit să părăsesc Torino chiar înainte de Covid, cu mare regret. Am ajuns din România când aveam doar 19 ani, în 2003; orașul m-a primit și m-a format. Astăzi însă trăiesc la București și aici se trăiește mai bine: străzile sunt mai curate și liniștite și, mai ales, există mai multe oportunități de muncă. Țara noastră, spre deosebire de Italia, în ultimii ani este într-o clară redresare”, spune Pieer pentru publicația italiana Corriere della Sera.

Pier Bertig are 42 de ani și este unul dintre cei 5.000 de români care, din 2019 până astăzi, au decis să părăsească capitala piemontană, într-o adevărată migrație de întoarcere.

„Străbunicii mei erau italieni, după război, pentru a nu suferi de foame, au plecat în România. La început locuiau în barăci și lucrau piatra, apoi s-au mutat la Tulcea, unde există cea mai mare comunitate de italieni emigrați, și nu au mai plecat. Erau numiți navetiști, dar ei, pentru a fi mai bine acceptați, și-au schimbat numele de familie de la Berti la Bertig. Și eu sunt un amestec al celor două țări, de aceea m-au numit Pier”, a mărturisit românul.

Criza auto a schimbat totul

Părinții săi i-au vorbit mereu despre Italia, așa că tânărul, la 19 ani, a decis să se mute la Torino în căutarea unui loc de muncă bine plătit. „Era 2003, în Italia se trăia foarte bine. Am găsit imediat un loc de muncă în industria metalurgică, la o companie care producea rulmenți pentru industria auto.”

Apoi, criza sectorului a schimbat totul: „După 16 ani reușisem să devin șef de departament, dar afacerile nu mergeau bine. Așa că compania a început să ofere plecări voluntare cu pachet de compensare. Mai întâi pentru cei aproape de pensionare, apoi pentru toți. Am simțit momentul și am decis să accept. Privind cum a evoluat piața auto la Torino, cred că am făcut alegerea corectă. Am ales o nouă provocare: întoarcerea în România, sunt mulțumit. Și astfel pot fi aproape și de părinții mei în vârstă.”

În țară, Pier s-a întors la pasiunea din copilărie

Întors în țară, a primit imediat mai multe oferte de muncă tot în domeniul auto. Dar Pier a refuzat: „Încă din copilărie am avut pasiunea pentru pictură, așa că am decis să investesc micuța avere în visul meu. Astăzi reușesc să trăiesc din arta mea, vând tablouri și particip la expoziții internaționale, de la Los Angeles la Torino. M-am întors pentru câteva zile chiar acum doi ani, expunându-mi picturile la expoziția «Cuori Migranti» găzduită în Mausoleul Bela Rosin din Mirafiori.”

Și acolo inima i s-a strâns: „Îmi lipsesc prietenii și arhitectura din Torino, de fiecare dată când mergeam pe centru eram fascinat. Poate și din acest motiv astăzi trăiesc la București: o cale de mijloc potrivită între cele două țări.”

„Din păcate, în capitala piemontană nu mai existau condițiile pentru a continua. Perioada de aur pare să fi trecut, munca lipsește. Mi se pare absurd să spun asta, dar acum există mai multe oportunități în România, chiar și pentru tinerii din generațiile noi. Țările noastre au urmat traiectorii opuse. Sunt puțin fericit, puțin trist. Un sfat pe care îl pot da? Cred că ar trebui să schimbați modul de gestionare a migranților. Mă refer mai ales la cei neregulați sau care nu se integrează în societate. Sunteți prea permisivi, ar trebui mult mai mult control și fermitate. Altfel, se generalizează și chiar străinul perfect integrat este etichetat din cauza altora. Voi fi recunoscător mereu Torinoului, dar acum e timpul să privesc spre viitor”, a încheiat românul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













