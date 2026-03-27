Și domeniul IT este foarte căutat. Angajatorii spun că inteligența artificială nu reprezintă un pericol, ci dimpotrivă, au apărut numeroase joburi care necesită cunoștințe în AI.

Daria are 7 ani de experiență în domeniul publicității și își caută un nou loc de muncă. De altfel, mulți tineri sunt atraşi de marketing, publicitate sau social media.

„Sincer când am ales domeniul am crezut că o să fiu purtător de cuvânt, am făcut Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Eu mă ocup efectiv de planurile de postări cu brandurile la care lucrez, raportare, influencer marketing”.

Iar Ivana este din Bulgaria și studiază la noi în țară. Este în căutarea unui program de internship.

„În momentul de față să fie înțelegători cu programul meu de la facultate, pentru că asta e cea mai mare problemă. Salariul minim pe țară, dar aș accepta și puțin mai mult”.

Angajatorii caută tot mai mult vorbitori de limbi străine. De altfel, mai bine de 10% din joburi cer o a doua limbă străină, în afară de engleză.

Florin Hulea – Angajator: „De la banala engleză, continuând cu franceza, germana, până la japoneză, norvegiană. Pentru că sunt limbi un pic mai rare și clar și salariul e un pic mai atrăgător. Am văzut părinți cu copii mici care să-și caute job, spre deosebire de alte ediții când veneau părinți să caute job pentru copiii lor care au rămas acasă”.

Companiile au nevoie şi de meseriaşi.

Alexandru Ilinca - Specialist Comunicare: „Suntem în căutare de colegi care să fie electricieni, avem o poziție specială pentru chestia asta, noi îi numim zburători. Sunt oamenii care se urcă pe stâlpi, la zeci de metri înălțime”

Dragoș Gheban - Organizator Târg de Joburi: „Pentru zona de candidați entry level, în funcție de domeniul la care aplică și de limbă străină, pentru că este un criteriu destul de important, salariile fluctuează între 500-600 de euro și 1000 de euro. Pentru cei care au experiență salariile pot crește destul de mult și avem și roluri care depășesc 3 mii de euro”

Potrivit Institutului Național de Statistică, rata șomajului a atins un nivel alarmant de 27% în rândul celor cu vârste între 15-24 de ani, iar țara noastră se află pe primul loc la nivel europen la ponderea tinerilor care nu muncesc.

Pe platformele de recrutare, de la începutul anului cele mai multe cereri vin din partea celor cu vârste între 25 şi 35 de ani.