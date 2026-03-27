Camerele de monitorizare au surprins astfel de fragmente dintr-un corp cosmic în toată lumea.

Cercetătorii încearcă să afle dacă aceste apariții de meteoriți în atmosfera terestră au o cauză comună. Așa a arătat cerul României în noaptea de 1 martie. În doar câteva ore, zeci de meteoriţi au traversat atmosfera și au lăsat în urma lor dâre luminoase. Deși pentru mulți au trecut neobservați, datele arată că activitatea a fost neobișnuit de intensă.

Nicolae Corlaci, vicepreședintele astROmania: ”Încercăm să creăm o rețea de detecție a acestor fenomene pentru a putea calcula orbitele și zonele în care pot cădea acei meteoriți. În acest moment avem 21 de camere funcționale, sperăm ca până la finalul anului să ajungem la aproximativ 60, astfel încât să avem o acoperire cât mai bună la nivel național”.

Fenomenul nu este însă izolat. De la începutul anului, specialiștii au observat o activitate mai intensă pe cer. Unul dintre cele mai spectaculoase cazuri a fost înregistrat în Germania la începutul lunii. Un meteorit extrem de luminos a brăzdat cerul, iar fragmente din el au ajuns pe pământ, inclusiv pe acoperișul unei case.

În noaptea următoare, un fenomen asemănător a fost surprins şi la noi de o cameră montată în Hunedoara.

Adrian Sonka, directorul Observatorului Astronomic: ”Să știți că în fiecare zi pe Pământ cad 40 de tone de meteoriți. Sunt anumiți meteori care se numesc bolizi și sunt foarte, foarte strălucitori. De obicei aceștia sunt importanți pentru că uneori mai rămâne câte o fărâmă din ei, o pietricică din ei, și poți să te duci să o cauți. Drept urmare, astronomii îi roagă pe oameni, atunci când văd un bolid, să raporteze acea apariție. S-a observat că în utlimul an au fost mai multe raportări”.

Evenimente similare au fost raportate și în Statele Unite, unde un meteorit a produs un boom sonic puternic, iar altele au fost vizibile pe distanțe foarte mari.

Deocamdată, nu există indicii că fenomenul ar reprezenta un pericol, însă este atent monitorizat. Datele sunt analizate de Societatea Americană de meteori. Printre ipotezele luate în calcul de specialiști se numără existența unui roi de fragmente provenite dintr-un asteroid care s-a fragmentat. Este posibil și că Pământul să traverseze o zonă mai bogată în resturi cosmice.