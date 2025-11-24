Un robot umanoid chinez a intrat în Guinness Book după ce a mers pe jos trei zile fără oprire. A parcurs 106 km

Un robot chinez a fost inclus în Cartea Recordurilor Guinness după ce a străbătut peste 100 de kilometri într-un interval de trei zile, cea mai lungă distanţă parcursă vreodată pe jos de o maşină cu aspect umanoid, informează AFP.

Înalt de 169 de centimetri şi mergând pe două picioare, robotul AgiBot A2 a plecat din oraşul Suzhou, din estul Chinei, în seara zilei de 10 noiembrie şi a mers de-a lungul unor autostrăzi şi drumuri pentru a sosi în cartierul istoric Bund din metropola Shanghai pe 13 noiembrie, au raportat reprezentanţii Cărţii Recordurilor Guinness.

Compania AgiBot, cu sediul în Shanghai şi aflată la originea acestui robot biped, a precizat că dispozitivul "a străbătut suprafeţe variate... respectând în acelaşi timp codul rutier" în timpul periplului său neîntrerupt de 106,286 de kilometri, care a fost certificat joi ca fiind prima reuşită de acest tip din lume.

Videoclipuri promoţionale îl arată pe Agibot A2, vopsit în negru şi argintiu, mergând încet, dar sigur, de-a lungul unor drumuri pentru a ajunge la Shanghai.

Funcţii avansate pentru interacţiune umană

Robotul A2 a fost conceput pentru sarcini precum servirea clienţilor şi este echipat cu o funcţie de "discuţie" şi cu capacităţi de înţelegere a vorbirii folosind citirea pe buze.

Companiile de tehnologie din lumea întreagă investesc sume colosale în inteligenţa artificială (AI) materială ("physical AI" în engleză - n.red.), care înţelege legile fizicii şi poate să perceapă şi să evolueze în lumea oamenilor. Potrivit previziunilor băncii Morgan Stanley, omenirea ar putea conta pe mai mult de 1 miliard de roboţi umanoizi până în anul 2050.

Guvernul chinez încurajează companiile naţionale să dezvolte astfel de roboţi, în speranţa a de a deveni liderul mondial al acestei industrii.

Oraşul Beijing a găzduit în luna august prima ediţia a Jocurilor mondiale ale roboţilor umanoizi, unde peste 500 de "atleţi" de acest tip s-au întrecut în discipline foarte variate: baschet, dans şi chiar curăţenia camerelor de hotel.

