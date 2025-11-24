Un robot umanoid chinez a intrat în Guinness Book după ce a mers pe jos trei zile fără oprire. A parcurs 106 km

Stiri Diverse
24-11-2025 | 13:21
Un robot chinez a fost inclus în Cartea Recordurilor Guinness după ce a străbătut peste 100 de kilometri într-un interval de trei zile, cea mai lungă distanţă parcursă vreodată pe jos de o maşină cu aspect umanoid, informează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Înalt de 169 de centimetri şi mergând pe două picioare, robotul AgiBot A2 a plecat din oraşul Suzhou, din estul Chinei, în seara zilei de 10 noiembrie şi a mers de-a lungul unor autostrăzi şi drumuri pentru a sosi în cartierul istoric Bund din metropola Shanghai pe 13 noiembrie, au raportat reprezentanţii Cărţii Recordurilor Guinness.

Compania AgiBot, cu sediul în Shanghai şi aflată la originea acestui robot biped, a precizat că dispozitivul "a străbătut suprafeţe variate... respectând în acelaşi timp codul rutier" în timpul periplului său neîntrerupt de 106,286 de kilometri, care a fost certificat joi ca fiind prima reuşită de acest tip din lume.

Videoclipuri promoţionale îl arată pe Agibot A2, vopsit în negru şi argintiu, mergând încet, dar sigur, de-a lungul unor drumuri pentru a ajunge la Shanghai.

Funcţii avansate pentru interacţiune umană

Robotul A2 a fost conceput pentru sarcini precum servirea clienţilor şi este echipat cu o funcţie de "discuţie" şi cu capacităţi de înţelegere a vorbirii folosind citirea pe buze.

Putin
Vladimir Putin face din AI o prioritate absolută pentru Rusia. Planul de proporții pregătit de liderul de la Kremlin

Companiile de tehnologie din lumea întreagă investesc sume colosale în inteligenţa artificială (AI) materială ("physical AI" în engleză - n.red.), care înţelege legile fizicii şi poate să perceapă şi să evolueze în lumea oamenilor. Potrivit previziunilor băncii Morgan Stanley, omenirea ar putea conta pe mai mult de 1 miliard de roboţi umanoizi până în anul 2050.

Guvernul chinez încurajează companiile naţionale să dezvolte astfel de roboţi, în speranţa a de a deveni liderul mondial al acestei industrii.

Oraşul Beijing a găzduit în luna august prima ediţia a Jocurilor mondiale ale roboţilor umanoizi, unde peste 500 de "atleţi" de acest tip s-au întrecut în discipline foarte variate: baschet, dans şi chiar curăţenia camerelor de hotel.

Sursa: Agerpres

Etichete: China, record, robot,

Dată publicare: 24-11-2025 13:10

