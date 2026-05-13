Incidentul s-a produs în timp ce mai mulți muncitori lucrau la înlocuirea cablurilor. Femeia a fost transportată la spital.

Incidentul a avut loc pe strada Victoriei din orașul Azuga.

„Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că mai multe persoane, angajați ai unei societăți, ar fi desfășurat lucrări specifice de intervenție asupra infrastructurii de susținere a cablurilor de electricitate, respectiv activități de demontare și înlocuire a unor cabluri, împrejurare în care unul dintre stâlpi s-ar fi înclinat și, ulterior, s-ar fi prăbușit la nivelul solului, surprinzând și accidentând o femeie în vârstă de 67 de ani, din orașul Azuga, care se deplasa regulamentar pe trotuarul pietonal”, a informat, miercuri, IPJ Prahova.

Femeia a fost preluată de un echipaj al serviciului de ambulanță și transportată la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt, a împrejurărilor producerii incidentului, precum și pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun.