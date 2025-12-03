Un raton a dat „spargerea” într-un magazin de băuturi alcoolice din SUA. Animalul a fost găsit beat, în baie

Personalul unui magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, a avut parte de un șoc sâmbătă, când a descoperit că magazinul fusese spart de un raton, găsit beat în baie.

„Banditul cu mască” a fost găsit în baie, dormind între toaletă și coșul de gunoi, după ce se servise cu câteva sticle de pe rafturile de jos, scrie BBC.

Ofițerul pentru controlul animalelor, Samantha Martin, a transportat „suspectul” pentru interogatoriu la Adăpostul și Protecția Animalelor din Hanover, dar nu înainte ca acesta să aibă ocazia să se trezească.

Animalul a fost eliberat în sălbăticie

După câteva ore de somn și fără semne de rănire, animalul a fost eliberat în siguranță în sălbăticie.

Magazinul fusese închis de Ziua Recunoștinței. Când personalul a sosit sâmbătă, a găsit sticle sparte și alcool pe podea. Ofițerul a spus că animalul căzuse prin una dintre plăcile tavanului înainte de a porni „într-o adevărată aventură, băând tot ce i-a ieșit în cale”.

Există doar o singură imagine de pe camerele de supraveghere, neclară, așa că nu se știe cât de mult alcool a consumat animalul însetat înainte să adoarmă în baie.

Într-o postare pe rețelele sociale, magazinul a mulțumit Adăpostului și Protecției Animalelor din Hanover pentru profesionalism și pentru că i-a oferit vizitatorului său o „plimbare acasă”. Ofițerul a spus că aceasta este „doar o zi obișnuită în viața ei”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













