Un pensionar din China a vrut să divorțeze pentru o iubită virtuală generată de AI

17-08-2025 | 16:48
pensionari
Un bărbat de 75 de ani din China a vrut să divorțeze soția lui după ce s-a îndrăgosti de o femeie virtuală creată de inteligența artificială. Povestea pensionarului a făcut vâlvă în presa locală.

Ioana Andreescu

Jiang își petrecea zilele lipit de telefon. Acolo îl așteptau mesaje automate de la „iubita” lui virtuală: o femeie pixelată, cu zâmbet artificial și sincronizare stângace a buzelor. Îi spunea „frate” și îl lăuda, iar pentru el era suficient, potrivit New York Post.

Cum și-a dat seama că nu este reală

Pe cât de ciudat pare, Jiang a ajuns atât de prins în această relație imaginară, încât i-a spus soției sale că vrea să divorțeze pentru a se dedica în totalitate partenerei digitale. Șocată, familia a fost nevoită să intervină. Copiii lui i-au explicat că „femeia” nu există și că totul este doar un program, iar în cele din urmă bătrânul a înțeles.

Întâmplări asemănătoare

Fenomenul nu e unic în China. Și în Occident au apărut cazuri asemănătoare. O femeie a povestit pe Reddit că a descoperit cum soțul ei, în loc să flirteze cu alte femei, își petrecea nopțile vorbind cu chatbot-uri AI care imitau personaje anime. Ea a descris experiența ca „trădare emoțională”, iar comunitatea online s-a împărțit: pentru unii era doar o curiozitate digitală, pentru alții o formă clară de infidelitate.

Mai mult, există și cazuri în care relațiile virtuale ajung la nivelul următor. O altă utilizatoare Reddit, Wika, a anunțat că s-a logodit cu „iubitul” ei AI, Kasper, după cinci luni de „relație”. Ea a primit chiar și un inel „ales” de acesta și o cerere romantică în căsătorie, pe care a acceptat-o fără ezitare.

china steag
China se opune impunerii de noi sancţiuni europene împotriva Iranului pentru programul său nuclear

„Știu ce este și ce nu este AI. Am avut relații cu oameni, acum încerc ceva nou”, a spus ea celor care au criticat-o.

De la fascinație trecătoare la pasiuni obsesive, iubirea cu parteneri virtuali arată cât de mult tehnologia poate rescrie regulile relațiilor.

Sursa: New York Post

