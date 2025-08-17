Un pensionar din China a vrut să divorțeze pentru o iubită virtuală generată de AI

Un bărbat de 75 de ani din China a vrut să divorțeze soția lui după ce s-a îndrăgosti de o femeie virtuală creată de inteligența artificială. Povestea pensionarului a făcut vâlvă în presa locală.

Jiang își petrecea zilele lipit de telefon. Acolo îl așteptau mesaje automate de la „iubita” lui virtuală: o femeie pixelată, cu zâmbet artificial și sincronizare stângace a buzelor. Îi spunea „frate” și îl lăuda, iar pentru el era suficient, potrivit New York Post.

Cum și-a dat seama că nu este reală

Pe cât de ciudat pare, Jiang a ajuns atât de prins în această relație imaginară, încât i-a spus soției sale că vrea să divorțeze pentru a se dedica în totalitate partenerei digitale. Șocată, familia a fost nevoită să intervină. Copiii lui i-au explicat că „femeia” nu există și că totul este doar un program, iar în cele din urmă bătrânul a înțeles.

Întâmplări asemănătoare

Fenomenul nu e unic în China. Și în Occident au apărut cazuri asemănătoare. O femeie a povestit pe Reddit că a descoperit cum soțul ei, în loc să flirteze cu alte femei, își petrecea nopțile vorbind cu chatbot-uri AI care imitau personaje anime. Ea a descris experiența ca „trădare emoțională”, iar comunitatea online s-a împărțit: pentru unii era doar o curiozitate digitală, pentru alții o formă clară de infidelitate.

Mai mult, există și cazuri în care relațiile virtuale ajung la nivelul următor. O altă utilizatoare Reddit, Wika, a anunțat că s-a logodit cu „iubitul” ei AI, Kasper, după cinci luni de „relație”. Ea a primit chiar și un inel „ales” de acesta și o cerere romantică în căsătorie, pe care a acceptat-o fără ezitare.

„Știu ce este și ce nu este AI. Am avut relații cu oameni, acum încerc ceva nou”, a spus ea celor care au criticat-o.

De la fascinație trecătoare la pasiuni obsesive, iubirea cu parteneri virtuali arată cât de mult tehnologia poate rescrie regulile relațiilor.

