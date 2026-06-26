Mii de petrecăreți sunt așteptați la o nouă ediție Electric Castle. Mulți se vor caza în zona de camping, pentru a trăi atmosfera chiar din inima evenimentului.

Va fi organizată și o tombolă. Cei mai norocoși vor primi cazare gratuită pe viață la festival, în propria căsuță.

Sunt așteptați 18.000 de festivalieri

În acest an sunt așteptați 18.000 de festivalieri, care se vor caza în cea mai mare zonă de campare din România, întinsă pe 10 hectare. Fie că vor veni cu propriul cort, cu rulota sau vor alege o căsuță din zona de glamping, fiecare va intra automat în tragerea la sorți. Norocosul va primi cazare gratuită, în fiecare an, în universul Electric: o căsuță cochetă din lemn, pentru 4 persoane, care în mod normal costă mai bine de 100 de euro pe noapte.

Renate Roca-Rozenberg, PR manager al festivalului: „Toți cei care și-au luat deja bilet de camping s-ar putea să descopere că și-au luat, de fapt, un bilet pe viață. Le oferim o căsuță integrală, doar a lor, pe care o vor regăsi aici în fiecare vară. Pot să vină încă cu trei prieteni sau cu familia. Suntem cea mai mare construcție urbană temporară din România. Au de toate, de la cluburile de comedy speciale pentru ei, la yoga, tot ce înseamnă facilități pentru a trăi la oraș, dar la țară, în Bonțida. Au party-urile lor, au o viață dublă, viață de festival și de camping, care se unesc într-un 360 perfect de electric.”

În funcție de facilități, locurile de cazare costă de la 100 de euro pentru toate zilele de festival și pot ajunge la aproape 800 de euro. Pentru această ediție, organizatorii au mai pregătit o surpriză.

Intrare dedicată pentru cei cazați în camping și peste 200 de artiști

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei cazați în zona de camping vor avea în acest an propria lor intrare în festival. Asta înseamnă că vor evita aglomerația de la intrarea principală și, doar traversând acest pod, vor ajunge practic direct în apropierea scenei principale.”

Remus Scerbac, camping manager: „Am început pregătirile cu trei săptămâni în urmă, suntem cu 70% din camping finalizat, structurile sunt, în linii mari, toate ridicate.”

Festivalul, care durează patru zile, începe pe 16 iulie. Peste 200 de artiști vor face spectacol la Bonțida, inclusiv Teddy Swims, cu milioane de vizualizări pe platformele muzicale și un stil care combină soul, pop și R&B. Nu vor lipsi trupe consacrate precum The Cure, Twenty One Pilots, Nothing But Thieves și artista cu origini italiene LP.