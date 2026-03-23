"Impunerea Telegram Messenger Inc. a unei sancţiuni administrative de 10,5 milioane de ruble", se arată în verdictul tribunalului din districtul Taganski al capitalei ruse, citat de agenţia Interfax, potrivit EFE.

Pe 10 februarie, regulatorul rus al comunicaţiilor Roscomnadzor a semnalat că Telegram continuă să nu respecte legislaţia rusă, motiv pentru care autorităţile vor continua blocarea sa treptată.

În plus, autoritatea de reglementare a cerut acestui serviciu de mesagerie popular în Rusia, unde, până recent, avea aproximativ 100 de milioane de utilizatori, să şteargă peste 35.060 de conţinuturi ilegale, care ar include materiale legate de pornografia ilegală.

Autorităţile ruse au cerut, de asemenea, Telegram să elimine 35.500 de materiale legate de utilizarea VPN-urilor (instrumente pentru a ascunde adresa IP reală) pentru a accesa site-urile blocate în Rusia.

În luna februarie, mai multe mass-media ruseşti au relatat că Telegram va fi blocat definitiv începând cu 1 aprilie. Autorităţile justifică măsura prin dorinţa de a scădea numărul cazurilor de recrutare de persoane pentru a comite diverse infracţiuni realizate prin intermediul acestei aplicaţii populare.

Proprietarul Telegram, Pavel Durov, împotriva căruia a fost deschis un dosar penal, acuză, la rândul său, autorităţile ruse de cenzurarea libertăţii de exprimare.

Experţii susţin că este foarte dificil să blochezi complet acest serviciu de mesagerie, un lucru pe care autorităţile ruse au încercat să îl facă în trecut, fiind însă nevoite să renunţe la aceste planuri.

Pe de altă parte, funcţionarea sa defectuoasă îi poate obliga pe numeroşii utilizatori ai reţelei Telegram să se mute pe alte platforme, promovate de statul rus.