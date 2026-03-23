Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta o ordonanță de urgență „pentru protejarea economiei și a populației”
Rezoluție adoptată de liberali la ceas de noapte. Situația în care "PNL nu va mai fi în coaliție cu PSD"

Stiri Politice
Biroul Politic Naţional al PNL a adoptat, luni seară, o rezoluţie în care se arată că formaţiunea susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan. 

autor
Cristian Anton

În plus, PNL ”cere PSD să respecte acordul de coaliţie şi partenerii de guvernare şi să revină la o atitudine responsabilă”. ”Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliţie cu PSD”, arată liberalii.

”În această seară, Biroul Politic Naţional al PNL a adoptat o rezoluţie care reafirmă direcţia de stabilitate şi responsabilitate guvernamentală într-un context economic şi politic dificil şi stabileşte liniile de acţiune în perioada următoare”, au anunţat, luni seară, reprezentanţii formaţiunii.

Potrivit documentului, România se află într-un moment dificil: context internaţional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbţia PNRR şi o economie fragilă.


Citește și
”În acest context, ţara are nevoie de stabilitate guvernamentală şi predictibilitate. În acelaşi timp, tensiunile generate de PSD în Coaliţie sunt de natură să reducă eficienţa guvernamentală şi să scadă încrederea cetăţenilor în Coaliţie”, au arătat liberalii.

”PNL va acționa pentru o guvernare eficientă și stabilă”

Ca urmare, în BPN s-a stabilit că PNL va acţiona pentru buna guvernare şi stabilitate.

Astfel, PNL va acţiona pentru o guvernare eficientă şi stabilă, cu următoarele priorităţi pentru 2026: stabilitatea finanţelor publice, securitate energetică, eficienţă în administraţie, absorbţia fondurilor europene şi implementarea proiectelor de ţară, economie competitivă pe baze sănătoase

”PNL susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan”, se precizează în document.

Totodată, liberalii solicită PSD să revină la ”o atitudine responsabilă”.

”PNL cere PSD să respecte acordul de coaliţie şi partenerii de guvernare şi să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliţie cu PSD”, se arată în finalul rezoluţiei.

Surse: Dacă PSD votează schimbarea premierului Ilie Bolojan, PNL va trece în opoziție

Sursa: News.ro

Etichete: rezolutie, PNL, guvernare, iesire, PSD,

Dată publicare:

Citește și...
Stiri Politice
Surse liberale au precizat pentru Știrile Pro TV că, în ședința PNL de luni, 23 martie, vor fi discuții despre situația din coaliție și poziționarea față de Partidul Social Democrat.

Stiri Politice
Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a convocat o şedinţă a coaliţiei de guvernare pentru joi dimineaţa, la ora 10:00, în biroul său de la Camera Deputaţilor.

Stiri Politice
Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan a acuzat miercuri PSD că a încercat să încalce acordul din coaliţie şi să saboteze bugetul în Parlament cu sprijinul AUR, afirmând că acest comportament este specific partidelor populiste din Europa.

Recomandări
Stiri Economice
Scumpirea carburanților urmează să aducă și creșteri de prețuri la raft. Producătorii și marile lanțuri de magazine avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi cu până la 10% pe fondul costurilor tot mai mari cu energia și transportul. 

Stiri externe
Donald Trump amână cu 5 zile loviturile americane asupra centralelor electrice din Iran. Asta după ce Statele Unite și Iranul ar fi avut „discuții productive pentru rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu, susține el. 

Știri Actuale
Armata Română ar putea trimite personal specializat în deminare în Strâmtoarea Ormuz, închisă pe 2 martie de Iran. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Martie 2026

44:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Martie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 7

21:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

