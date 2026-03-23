Dar Ministerul de Externe de la Teheran a negat că ar exista astfel de convorbiri și afirmă că Trump a dat înapoi după avertismentele ferme de ripostă ale Iranului. Oricum, după comentariile președintelui american, prețul petrolului a scăzut semnificativ și bursa de pe Wall Street a luat avânt.

Războiul continuă neabătut. Dar Trump a declarat că amână loviturile planificate asupra centralelor electrice iraniene, după ce fixase un ultimatum de 48 de ore, care ar fi expirat în această noapte. Asta dacă Iranul "nu redeschide complet și în siguranță" strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Am avut discuții foarte bune. Vom vedea unde duc. Avem multe puncte cu care suntem de acord. Aș zice să suntem de acord aproape cu toate. Amânăm termenul limită cu cinci zile. Dacă lucrurile merg bine, vom ajunge la un acord. În caz contrar, o să-i bombardăm până nu mai putem.

Trump susține că vor continua convorbirile și în această săptămână. Statele Unite sunt reprezentate tot de Jared Kushner și Steve Whitkoff.

Teheranul l-a contrazis însă pe președintele american. Oficialii iranieni susțin că nu au avut loc niciun fel de negocieri cu Statele Unite și că Trump este cel care a dat înapoi, după avertismentele ferme venite de la Teheran.

Cum amenință Iranul

Dacă centralele electrice iraniene vor fi atacate, Iranul va riposta vizând centralele electrice ale regimului ocupant și centralele electrice din țările regionale care furnizează energie către baze ale SUA, precum și infrastructurile economice, industriale și energetice la care americanii au acțiuni.

Michael Clarke, analist militar și pentru securitate: Și-a acordat sieși un răgaz mai mare. Și, brusc, a dezvăluit discuții și negocieri „foarte constructive" cu iranienii, despre care, însă, nimeni altcineva nu știa. Statele Unite știu ce fac din punct de vedere militar, dar din punct de vedere politic, Trump caută opțiuni pentru a ieși din război sau pentru a-i determina pe iranieni să-și schimbe strategia în Strâmtoarea Ormuz. Dacă Trump se cam zbate, iranienii, în schimb, cred că câștigă.

Analistul militar a explicat că așa se vede în condițiile puse de Teheran pentru încheierea războiului, nu doar oprirea bombardamentelor, dar și retragerea trupelor americane de la bazele din regiunea Golfului și despăgubiri pentru daunele provocate de loviturile aeriene.

Michael Clarke, analist militar și pentru securitate: Evident, nu există nicio șansă ca acestea să fie acceptabile. Dar faptul că iranienii pun astfel de condiții, arată că ei cred că vor câștiga. Ambele părți, din punct de vedere politic, trăiesc în lumea fanteziei.

Președintele american și premierul britanic au vorbit la telefon și, potrivit comunicatului oficial, ambii au căzut de acord că redeschiderea strâmtorii Ormuz este esențială pentru reluarea navigației globale.

Mark Rutte, secretarul general NATO: Începând de joi, 22 de țări - majoritatea europene, dar și Japonia, Coreea, Australia, Noua Zeelandă, Bahrain - s-au unit pentru a răspunde practic la trei întrebări: De ce avem nevoie? Când avem nevoie? Și unde avem nevoie? Aceste trei întrebări sunt analizate pentru a răspunde apelului președintelui american și pentru a ne asigura că navigația liberă prin Strâmtoarea Ormuz este securizată.

Dar, avertizează experții, nota de plată va fi suportată de toată lumea.

Amena Bakr, șef of Middle East Energy & OPEC+ Insighs: Aceasta este cea mai gravă criză energetică din istorie. Cu cât acest conflict durează mai mult și cu cât mai mult timp strâmtoarea este închisă, cu atât este mai mare probabilitatea să vedem prețuri tot mai mari. Consumatorii ar trebui să se aștepte să plătească mai mult pentru mâncare, mai mult pentru transport, bilete de avion, orice altceva.