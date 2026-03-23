Iar această majorare vine într-un moment în care consumul este deja în scădere. Vânzările din comerțul cu amănuntul au coborât cu 6,5% în ianuarie față de anul trecut.

Pâinea și produsele de panificație s-ar putea scumpi cu până la 10% în perioada următoare, iar creșteri de preț, în jur de 8%, sunt așteptate și la lactate și mezeluri. De vină sunt costurile în creștere ale energiei și transporturilor.

Aurel Popescu, președintele Rompan și Federației pe industrie alimentară Romaliment: Ponderea cheltuielilor cu gaze, energie electrică și combustibili în total preț de cost al produselor alimentare este între 15-20%. Transportul materiilor prime și transportul produselor finite la industria alimentară în general se face cu mijloace proprii. Pe acest context noi trebuie acum să constatăm că avem o creștere de 30% a acestor cheltuieli, așa zise energetice. Deja influența în prețul de cost al produselor este pe medie 6%, sunt în creștere aceste elemente de cheltuieli. Pericolul categoric este foarte mare pentru că marja de profit în industria alimentară este mică, e până în 5%, ori în condițiile în care tu ai deja creșterea costurilor cu 6%, asta înseamnă că deja ne apropriem să lucrăm în pierdere ceea ce un om care vrea să își țină firma și să lucreze în continuare procedează așa, ori modifică prețurile, ori închide activitatea, nu ai altă soluție.

Probleme pentru transportatori

Probleme sunt și în transporturi, chiar dacă statul acordă deja un sprijin de aproximativ 0,85 lei la fiecare litru de motorină pentru transportatorii de mărfuri și agricultori.

Lucescu Beniamin, Președinte Federația Operatorilor Români de Transport: Transportatorii de marfă sunt prinși în niște contracte făcute la început de an și există riscul să nu își poată onora aceste prestări de servicii, să ajungă marfa la raft și un alt risc maxim este ca elevii, preuniversitari în jur de 500 de mii de elevi care fac naveta zilnic cu transportul de persoane să nu mai ajungă la școală deoarece acest preț nu mai poate fi transferat în marjă.

Un sondaj arată că aproape 76% dintre afacerile mici și mijlocii se așteaptă la creșterea costurilor operaționale, iar aproape jumătate anticipează scumpirea produselor și serviciilor. Creșterea prețului combustibililor afectează direct activitatea firmelor: aproape 60% spun că profitul va scădea, jumătate își pierd din competitivitate, iar peste o treime se așteaptă la reducerea vânzărilor. În aceste condiții, unele companii vor absorbi costurile, însă altele le vor transfera în prețurile finale.

Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România: Întreaga economie este afectată în acest moment. Nu mai vorbim de crearea unor locuri de muncă, ci de adâncirea șomajului. Măsurile de susținere din partea Guvernului sunt esențiale pentru mediul de afaceri.Solicitarea noastră principală e ca de urgență prim-ministrul să convoace un Consiliu Național Tripartit, în care să discutăm soluțiile propuse de mediul de afaceri.

Sondajul a fost realizat în perioada 9–19 martie, pe un eșantion de 1.436 de companii.