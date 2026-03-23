De la începutul războiului din Ucraina, militarii români au neutralizat în Marea Neagră peste 140 de mine marine, iar experiența lor este importantă, spune ministrul apărării Radu Miruță.

România a devenit oficial a 7-a națiune care va contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz dupa ce Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia au semnat o declarație comună că vor participa la operațiunea militară.

Anunțul a fost făcut încă de vinerea trecută de președintele României. Astăzi, ministrul Apărării a precizat ce are România de oferit.

Radu Miruță, ministrul Apărării: Analizăm în funcție de disponibilitatea celorlalți parteneri care este necesarul raportat la disponibilitatea noastră. Am căpătat ceva experiență cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani, putem participa cu ofițeri de stat major, cu schimb de informații care pot ajuta la astfel de situații, inclusiv cu personal care a căpătat experiență în ultimii ani în deminare.

De ce situația este mult mai complicată

Specialiștii din Marina Militară Română spun că operațiunile de neutralizare a minelor marine nu vor fi ușoare în Ormuz chiar și dupa ce situația se detensionează.

Constantin Ciorobea, contraamiral de flotilă: Unele nave au tranzitat, nave comerciale, strâmtoarea aproape de Iran, semn ca șenalul dinspre Emirate ar fi minat. Dar au avut totuși schimbări bruște și pe lângă coasta Iranului semn că și acolo ar fi ceva. Pot fi ancorate pe un cablu la o adâncime de 10 metri sau pe fund. Poate trimite echipe. Ele pot opera și de la bordul altor nave de acolo. Crește ritmul de acțiune că nu poti tine o echipa in continuu in apa. Dacă trimiți nava, e complicat, trebuie apărată anti-dronă și alte nave care o pot lovi.

Recent România a cumpărat de la Marina Britaniei două nave de vânătoare de mine moderne. Ar fi extrem de folositoare dacă partenerii din coaliție ne vor cere să părticipăm cu ele.

Corespondent ȘtirileProTV: Vânătorul de mine M270 "Sublocotenent Ion Ghiculescu", este construit din materiale care reduc riscul declanșării magnetice a minelor și e dotată cu un sonar performant care le poate detecta de la distanță. La bord avem un echipaj format din 45 de marinari și o echipă de scafandri de luptă care a distrus deja foarte multe mine în Marea Neagră. Acum această navă participă la misiunea sea Shield alături de nave din Turcia și Bulgaria. Dacă ar fi să plece azi către strâmtoarea Ormuz, ar ajunge acolo peste 18 zile, ținând cont de puterea motoarelor și de capacitatea rezervoarelor.

Decizia de a participa la securizarea Strâmtorii Ormuz a fost inevitabilă, cred analiștii politici. Potrivit Ministrului Apărării, misiunea de securizare a Strâmtorii Ormuz este deocamdată la etapa de evaluare a capacităților și dotărilor celor 7 țări care au semnat declarația comună. Pasul următor ar fi ca liderii politici să se întâlnească și să decidă cum vor interveni.