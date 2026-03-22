El enumeră printre cauzele care au generat această situație lipsa autorității, inacțiunea poliției locale și blazarea patologică a funcționarilor publici de conducere, care nu și-au asumat nimic.

”Oriunde te-ai afla în Centrul Bucureştiului, la o singură privire, în orice direcţie te-ai uita, ceva îţi "zgârie retina".

”Într-o singură poză panoramică, facută la întâmplare, vedem zeci de probleme”, scrie primarul pe Facebook.

El dă ca exemple, ilustrând şi cu fotografii: stâlpi de iluminat ruginiţi, fără becuri şi fara rost, uitaţi de la Luxten, pe care nu i-a mai luat nimeni de pe spaţiul public, cu sutele; maşini parcate aiurea, efectiv peste tot, de la treceri de pietoni, la trotuare; spaţiul verde degradat, arbori morţi, iarbă peste care se parchează ṣi devine namol la fiecare ploaie; grafitti/tagging omniprezent, ce urâţeşte peste 95% din clădiri; panouri publicitare ilegale, ruginete, montate în zona protejată şi în faţa cladirilor de patrimoniu; trotuare murdare din cauză că operatorii de salubrizare nu-şi respectă programul, si astfel ne fură; mobilier stradal degradat, neîntreţinut;firme si bennere puse pe cladiri fara autorizaţie, care promoveaza sute de servicii de la xerox la covrigi; terenuri care au acumulat tone de deşeuri.

Concluzia sa este că ”dezordinea este generalizată”.

În opinia edilului, motivele pentru care Bucureştiul a ajuns în această situaţie sunt: lipsa autorităţii, inacţiunea poliţiei locale, blazarea patologică funcţionarilor publici de conducere, care nu şi-au asumat nimic.

În acest context, el anunţă că a decis împreună cu Primarul Sectorului 1 George Cristian Tuţă să se coordoneze mai bine, cine ce anume îşi asumă, în încercarea, pe care o numeşte ”sisifică”, de a aduce ordine în Centrul Bucureştiului.

”Am decis intervenţii rapide, dar am discutat şi despre proiecte de reconfigurări de spaţii publice cum ar fi Piaţa Lahovari”, mai spune Ciucu.