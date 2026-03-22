Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova au anunţat, duminică, faptul că o femeie i-a sesizat, la sfârşitul acestei săptămâni, pe poliţiştii din Mizil, cu privire la faptul că nepoata sa ar fi fost agresată în incinta unei unităţi de învăţământ din comuna Colceag.

”Din primele verificări a reieşit că, în cursul aceleiaşi zile, în timpul programului şcolar, o elevă de 15 ani ar fi fost agresată fizic de către o altă elevă, în vârstă de 14 ani. Conform celor constatate, incidentul ar fi avut loc în timpul unei pauze, când victima ar fi avut un conflict verbal spontan cu aceasta, care ar fi degenerat în acte de violenţă, constând în faptul că minora de 14 ani ar fi exercitat acte de violenţă fizică asupra minorei de 15 ani”, au precizat poliţiştii.

Ei au menţionat că la şcoală a sosit şi un echipaj medical care a acordat îngrijiri de specialitate elevei agresate, fără a fi nevoie de transportul acesteia la spital.

De asemenea, reprezentanţii DGASPC Prahova au fost informaţi cu privire la acest incident.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Ei au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe.