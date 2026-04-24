Un e-mail intern al Pentagonului prezintă opțiunile pe care Statele Unite le au la dispoziție pentru a sancționa aliații NATO pe care îi consideră vinovați de lipsa de sprijin acordat operațiunilor americane în cadrul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, inclusiv suspendarea Spaniei din alianță și revizuirea poziției SUA cu privire la pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland, a declarat pentru Reuters un oficial american.

Opțiunile politice sunt detaliate într-o notă care exprimă frustrarea față de reticența sau refuzul aparent al unor aliați de a acorda Statelor Unite drepturi de acces, staționare și survol – cunoscute sub numele de ABO – pentru războiul cu Iranul, a declarat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie conținutul e-mailului. E-mailul preciza că ABO reprezintă „doar nivelul minim absolut pentru NATO”, potrivit oficialului, care a adăugat că opțiunile circulau la niveluri înalte în cadrul Pentagonului.

O opțiune din e-mail prevede suspendarea țărilor „dificile” din poziții importante sau prestigioase în cadrul NATO, a spus oficialul.

Președintele Donald Trump a criticat dur aliații NATO pentru că nu și-au trimis forțele navale să ajute la deschiderea Strâmtorii Hormuz, care a fost închisă traficului maritim global după începerea războiului aerian pe 28 februarie.

El a declarat, de asemenea, că ia în considerare retragerea din alianță.

„Tu nu ai face la fel dacă ai fi în locul meu?”, a întrebat Trump agenția Reuters într-un interviu din 1 aprilie, ca răspuns la o întrebare privind posibilitatea retragerii SUA din NATO.

Însă e-mailul nu sugerează ca Statele Unite să procedeze astfel, a declarat oficialul. De asemenea, acesta nu propune închiderea bazelor din Europa.

Cu toate acestea, oficialul a refuzat să precizeze dacă printre opțiuni se numără și retragerea unor forțe americane din Europa, așa cum se așteaptă pe scară largă.

Solicitat să comenteze e-mailul, secretarul de presă al Pentagonului, Kingsley Wilson, a răspuns: „Așa cum a spus președintele Trump, în ciuda tuturor eforturilor depuse de Statele Unite pentru aliații noștri din NATO, aceștia nu au fost alături de noi.

Departamentul de Război se va asigura că președintele dispune de opțiuni credibile pentru a garanta că aliații noștri nu mai sunt un tigru de hârtie și că își îndeplinesc, în schimb, obligațiile. Nu avem alte comentarii cu privire la deliberările interne în acest sens”, a declarat Wilson.

Pedro Sanchez: „Noi nu lucrăm pe bază de e-mailuri”

Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat vineri, în deschiderea unui summit european, în Cipru, că respinge informaţii de presă care evoc această eventualitate.

”Noi nu lucrăm pe bază de e-mailuri, lucrăm pe bază de documente oficiale şi de luări de poziţie pe care Guvernul Statelor Unite le formulează”, le-a răspuns el unor jurnalişti spanioli.

”Poziţia Guvernului spaniol este clară: o cooperare absolută cu aliaţii noştri, dar întotdeauna în cadrul legalităţii internaţionale”, a adăugat el.

Madridul a fost foarte critic cu privire la acţiunea NATO în Orientul Mijlociu.

Guvernul lui Pedro Sánchez s-a opus în mai multe rânduri Războiului din Iran purtat de către Statele Unite şi Israel de la sfârşitul lui februarie.

Această poziţie fermă l-a iritat pe preşedintele american Donald Trump, care a acuzat Madridul de faptul că a refuzat să permită Statelor Unite să folosească baze militare situate în Andaluzia pentru a desfăşura atacuri aeriene.

El a mers până la a ameninţa cu ”încetarea oricărui comerţ” între cele două ţări.

Donald Trump acuză de mai multe luni Spania şi de faptul că nu şi-a crescut cheltuielile militare la 5% din PIB, aşa cum prevede noul obiectiv al NATO impus de către Statele Unite, potrivit AFP și Reuters.