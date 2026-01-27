Cazul remarcabil s-a petrecut în Santiago, Chile, unde un membru al personalului de la Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL), un grup de afaceri specializat în producția și comercializarea produselor alimentare procesate în America Latină, a fost plătit din greșeală de 330 de ori salariul său, relatează Daily Express.

În mai 2022, asistentul de distribuție, care se aștepta să primească 500.000 de pesos (aproximativ 522 de euro), a descoperit că în contul său fuseseră transferați 165.398.851 pesos chilieni, echivalentul a aproximativ a 172.000 de euro.

„La început, omul norocos a informat compania despre ceea ce s-a întâmplat și chiar a promis că va merge la bancă pentru a returna personal suma în exces. Dar probabil s-a răzgândit și a dispărut”, a relatat publicația Diario Financiero.

A fost de negăsit după 3 zile

Timp de trei zile, acesta a fost de negăsit și nu s-a prezentat la serviciu. După 72 de ore, a trimis o scrisoare oficială de demisie prin avocatul său, păstrând astfel suma primită și încetând relația de muncă, relatează Mirror.

Compania a depus rapid o plângere penală pentru furt, susținând că angajatul nu avea dreptul la bani. Totuși, pe parcursul celor trei ani de luptă juridică, avocații angajatului au susținut că nu a avut loc niciun furt, deoarece depunerea a fost făcută exclusiv din greșeală și angajatul nu a manipulat sau interferat cu sistemul de plată.

„Nu a existat nicio înșelăciune, fraudă sau manevră prealabilă”, au argumentat aceștia, subliniind că „depunerea a fost responsabilitatea exclusivă a companiei și că angajatul a primit pur și simplu transferul în contul său”.

Ce au decis judecătorii

În septembrie 2025, tribunalul din Santiago a decis în favoarea angajatului. Judecătorii au concluzionat că fapta nu constituie furt, ci mai degrabă „apropriere neautorizată”, o infracțiune care nu se pedepsește penal conform legislației chiliene. Tribunalul a stabilit că plata a rezultat exclusiv dintr-o eroare a companiei, că nu există dovezi ale intenției de a apropria ilegal fondurile și că angajatul nu a forțat și nu a manipulat sistemul de salarii. Drept urmare, acuzațiile au fost respinse.

Dacă ar fi fost condamnat pentru furt, angajatul ar fi putut primi până la 540 de zile de închisoare, cazier penal și obligația de a restitui banii. În schimb, tribunalul i-a permis să păstreze suma neașteptată.

Problema nu este însă complet închisă. CIAL a indicat că ar putea să ia măsuri civile pentru a recupera banii. „CIAL va folosi toate căile legale disponibile, depunând o contestație pentru anulare astfel încât decizia să poată fi revizuită”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Diario Financiero.

Specialiștii juridici recomandă ca angajații care descoperă o plată în exces să o raporteze imediat și în scris departamentului de salarizare sau resurse umane. Conform consultanței spaniole Legatik, dacă trece mai mult de un an fără ca compania să ia măsuri de recuperare, angajatul nu mai este obligat legal să returneze sumele în exces - deși această regulă nu se aplică în Chile.

Pentru moment, fostul angajat CIAL rămâne liber să se bucure de suma neașteptată.

