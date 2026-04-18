Măsura, care a intrat imediat în vigoare, acoperă operaţiunile legate de încărcarea şi livrarea petrolului rusesc şi se aplică inclusiv navelor din aşa-numita flotă „din umbră”, anterior vizată de sancţiuni , potrivit AFP, preluat de news.ro.

Există însă şi excepţii: tranzacţiile care implică Iran, Coreea de Nord, Cuba sau regiuni ucrainene ocupate, inclusiv Crimeea, rămân interzise.

Autorităţile americane au mai recurs anterior la astfel de măsuri temporare, inclusiv pentru petrolul deja încărcat pe petroliere aflate pe mare, în încercarea de a tempera creşterea preţurilor la energie.

Totuşi, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, declara miercuri că această relaxare nu ar urma să fie extinsă dincolo de perioada iniţială.

„Nu vom reînnoi licenţa pentru petrolul rusesc”, a declarat acesta într-o conferinţă de presă.

Sancţiunile impuse de Statele Unite asupra resurselor petroliere ale Rusiei şi Iranului au ca scop reducerea veniturilor acestor state, în contextul războiului din Ucraina şi al programului nuclear iranian, precum şi al sprijinului acordat unor grupări armate, precum Hezbollah.

În martie, Washingtonul a introdus o derogare temporară care permite vânzarea de petrol din aceste ţări pentru a limita impactul asupra pieţelor, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

De partea rusă, emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă că „Statele Unite au ridicat sancţiunile asupra petrolului rusesc încărcat pe petroliere înainte de 17 aprilie”.

„Această măsură va rămâne în vigoare până pe 16 mai”, a precizat el, menţionând că decizia ar fi fost luată „în ciuda unei rezistenţe politice puternice” din SUA.

Oficialul rus a susţinut că Moscova continuă cooperarea cu Washingtonul în domeniul economic şi energetic şi a reiterat poziţia Kremlinului potrivit căreia sancţiunile sunt „ineficiente şi distructive”.

„Prelungirea relaxării sancţiunilor asupra ţiţeiului rusesc va provoca, fără îndoială, nelinişte, isterie şi indignare în rândul celor care insistă asupra războiului în Uniunea Europeană şi Regatul Unit”, a afirmat Dmitriev.

Potrivit acestuia, măsura va permite comercializarea a peste 100 de milioane de barili de ţiţei aflaţi în prezent pe mare.