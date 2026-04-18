Anunţul a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat de Turning Point USA, în faţa susţinătorilor săi.

„Am găsit multe documente foarte interesante, trebuie să spun, iar primele eliberări (de documente) vor începe foarte, foarte curând, astfel încât să puteţi vedea dacă acest fenomen este corect”, a declarat Trump, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

În februarie, liderul american a cerut agenţiilor guvernamentale să înceapă publicarea documentelor oficiale referitoare la OZN-uri, fenomene aeriene neidentificate şi posibila existenţă a vieţii extraterestre, invocând interesul public ridicat pe acest subiect.

Decizia a venit după ce Trump l-a acuzat pe Barack Obama că ar fi gestionat necorespunzător informaţii clasificate, în urma unor declaraţii ale acestuia într-un podcast, în care afirma că extratereştrii sunt „reali”.

Ulterior, Barack Obama a clarificat că nu a văzut dovezi privind un contact extraterestru în timpul mandatului său, subliniind însă că probabilitatea existenţei vieţii în univers este ridicată.

La rândul său, Donald Trump a precizat că nu a întâlnit dovezi privind existenţa extratereştrilor.

În ultimii ani, Pentagonul a investigat numeroase relatări despre OZN-uri. Oficialii militari au transmis încă din 2022 că nu există dovezi care să indice că extratereştrii ar fi vizitat Pământul sau ar fi ajuns pe planetă.

De asemenea, un raport publicat în 2024 de Pentagon a concluzionat că investigaţiile desfăşurate de guvernul SUA încă de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial nu au identificat dovezi privind tehnologie extraterestră, majoritatea observaţiilor fiind explicate prin fenomene obişnuite interpretate greşit.