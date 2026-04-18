Orice vizitator dotat cu un telefon smart poate adresa întrebări despre operele de artă expuse. Deocamdată, sistemul este în teste și oferă informații despre un număr limitat de tablouri: „În stânga este Venus, zeița iubirii, alături de Cupidon și de doi porumbei. Toți privesc spre ea ca simbol al voluptății vieții."

Băiat: „Ne ajută să cunoaștem mai multe lucruri în modul mai distractiv."

Printre primii vizitatori care au interacționat cu noul ghid cu inteligenţă artificială este și undomn, dornic să afle cât ar costa un tablou.

AI: „Din păcate, nu am informații despre valoarea sa financiară sau cotația de piață. Rolul meu este să te ajut să descoperi mai multe despre arta lui Robert Wellman și povestea din spatele picturii."

Vizitator: „Nu mi-a dat un pont. Păi asta ne interesează...”

Unii au avut și întrebări năstrușnice.

Vizitator: De ce nu poartă ochelari de soare dacă este atât de multă lumină?

AI-ul: „Este o întrebare distractivă. De fapt, lumina din tablou are mai degrabă o semnificație spirituală. Iar ochelarii de soare, așa cum îi știm noi, nici nu existau pe atunci."

Cei care au implementat proiectul spun că ghidul oferă doar informații sigure.

Traian Oprean, specialist IT: „Nu lăsăm inteligența artificială să halucineze sau să iasă din această bază de date, ca să își ia informații despre internet care sunt poate eronate."

Raluca Teodorescu, managerul Muzeului Național Brukenthal: „Acest audioghid cu AI va permite fiecăruia dintre vizitatori să își dozeze conținutul, în funcție de interes sau în funcție de timpul pe care îl are la dispoziție."

Tânăr: „Toți cei tineri ar prefera un ghid AI pentru că presupune evitarea interacțiunii umane. Ceea ce nu e neapărat un lucru bun, dar ne face viața mai ușoară."

Sistemul de ghidaj cu inteligență artificială poate măsura timpul petrecut de vizitatori în fața picturilor și tipul de informații solicitate. În acest fel, muzeografii își vor cunoaște mai bine publicul și se pot adapta preferințelor.