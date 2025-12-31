Un oraș vechi de 125 de ani este mutat fizic, clădire cu clădire, la 3 kilometri distanță. Ce se află sub el

Efectele în lanț ale apetitului tot mai mare al Europei pentru materii prime se extind până în extremul nord al Suediei. Mii de locuitori și clădiri se mută din Kiruna, un oraș situat la 145 de kilometri de Cercul Arctic.

Proiectul de relocare este considerat una dintre cele mai radicale transformări urbane din lume, relatează CNBC.

Kiruna se mută fizic din cauza tasării solului, provocată de extinderea unei vaste mine subterane de minereu de fier. Un nou oraș este construit la aproximativ 3 kilometri est de vechiul centru, ca parte a unui proces care se estimează că va fi finalizat până în 2035.

„Este un loc care ar părea exotic pentru atât de mulți și, într-un fel, cred că așa și este, dar în același timp este un oraș mic ca multe altele — care se confruntă cu aceleași dificultăți și este provocat de faptul că depinde atât de mult de o singură companie”, a declarat Jennie Sjöholm, lector universitar la Universitatea din Göteborg, Suedia, pentru CNBC.

Fondat acum 125 de ani ca oraș pentru operațiunile miniere de minereu de fier ale companiei de stat LKAB, Kiruna este o comunitate mică ce funcționează atât ca un important centru spațial european, cât și ca locul unde se află cea mai mare mină subterană de minereu de fier din lume.

„Fiecare locuitor din Kiruna știe că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să se mute din casa sa, pentru că depindem de această industrie minieră”, a spus Mats Taaveniku, președintele consiliului municipal din Kiruna.

LKAB este o companie mică la scară globală, dar un actor regional extrem de important, fiind responsabilă pentru 80% din tot minereul de fier extras în Uniunea Europeană.

Pe lângă operațiunile sale de extracție a minereului de fier, care sunt esențiale pentru procesul de producție a oțelului, LKAB a identificat recent unul dintre cele mai mari zăcăminte cunoscute de pământuri rare din Europa, consolidându-și și mai mult poziția în extracția materialelor esențiale pentru tranziția verde.

Mutarea unui oraș

Există mai multe obstacole în calea relocării cu succes a orașului Kiruna, actori din diverse domenii ridică îngrijorări de natură politică, economică și de mediu. De fapt, atât municipalitatea, cât și LKAB au cerut un sprijin financiar mai mare din partea statului, precum și eliberarea unor suprafețe suplimentare de teren pentru a permite transformarea.

Alții au semnalat îngrijorări legate de relația dintre exploatarea resurselor și sustenabilitatea comunității, în special în ceea ce privește impactul potențial asupra păstoritului renilor și culturii populației indigene sami.

O imagine aeriană (FOTO) arată cum biserica Kiruna Kyrka era transportată pe șosea către o nouă locație pe 20 august 2025, în Kiruna, Suedia. Biserica, cântărind 672,4 tone, este mutată ca un întreg pe o distanță de 3 km pentru a evita daunele cauzate de mina de minereu de fier a LKAB.

Relocarea orașului, planificată inițial în 2004, a atras atenția internațională în august 2025, odată cu mutarea spectaculoasă a emblematicei Biserici din Kiruna. Într-o performanță inginerească remarcabilă, clădirea din lemn veche de 113 ani a fost mutată în întregime cu ajutorul unor trailere specializate, pe parcursul a două zile.

În același timp însă, LKAB a anunțat că extinderea minei sale de minereu de fier va necesita relocarea a încă 6.000 de persoane și 2.700 de locuințe. Compania minieră, responsabilă pentru mutare, a estimat costuri de compensare de 22,5 miliarde de coroane suedeze (2,4 miliarde de dolari) în următorii 10 ani.

Niklas Johansson, vicepreședinte pentru afaceri publice și relații externe la LKAB, a declarat pentru CNBC că persoanelor cărora li se cere să se mute li se oferă valoarea de piață a proprietății, plus un supliment de 25%, sau construcția unei locuințe noi. Aproximativ 90% au ales varianta unei case noi, a spus Johansson.

„Problema în acest moment este că municipalitatea locală deține foarte puțin teren [sau] teren care, din punct de vedere administrativ, poate fi făcut construibil”, a spus Johansson.

„Au fost nevoiți să cumpere teren de la stat, care deține cea mai mare parte a terenurilor de deasupra Cercului Arctic. Iar aici apar conflicte cu păstoritul renilor, conflicte cu apărarea, conflicte cu natura și așa mai departe”, a adăugat el.

„Trăim de pe urma mineralelor”

Mats Taaveniku, președintele consiliului municipal din Kiruna, a descris relocarea orașului drept un „proiect uriaș”, care ar putea genera oportunități majore pentru cetățenii europeni pentru decenii de acum înainte.

Un rezultat de succes, a adăugat el, depinde parțial de un sprijin financiar și politic mai mare atât din partea guvernului suedez, cât și a Uniunii Europene.

„Avem ceea ce am putea numi o mare luptă între municipalitate și LKAB, precum și între municipalitate și propriul nostru guvern”, a declarat Taaveniku pentru CNBC într-un apel video.

„UE trebuie să se implice mai mult pentru a ne sprijini. Nu este suficient să se ia o decizie conform căreia avem minerale critice și strategice. Ei trebuie să ne sprijine cu declarații politice și, desigur, cu bani”, a adăugat el.

CNBC a contactat purtători de cuvânt ai guvernului suedez și ai Comisiei Europene, brațul executiv al UE.

Uniunea Europeană, la rândul său, a recunoscut noul zăcământ de pământuri rare al LKAB ca fiind important strategic, în baza Legii Materialelor Prime Critice, o politică care urmărește ca producția internă să satisfacă 40% din cererea anuală a regiunii până în 2030.

Întrebat cum au reacționat locuitorii din Kiruna la efortul de relocare, Taaveniku a spus: „Unii cetățeni sunt triști pentru că vor pierde multe amintiri. Au crescut într-o casă timp de două sau poate trei generații, așa că este trist.”

„Dar, pe de altă parte, toată lumea știe că trăim datorită mineralelor. Kiruna este construită pe resurse minerale, așa că fiecare locuitor din Kiruna știe că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să se mute din casele sale, pentru că depindem de această industrie minieră”, a adăugat el.

Mutați într-un loc mai geros

Pentru cei care se mută, un aspect care a stârnit îngrijorări este că noul oraș Kiruna ar putea fi cu până la 10 grade Celsius mai rece iarna.

Un studiu realizat de Universitatea din Göteborg a constatat că noul centru al orașului Kiruna este amenajat într-un tipar în rețea, într-o zonă unde aerul rece se acumulează, cu clădiri înalte și străzi înguste, ceea ce înseamnă că soarele jos pe cer va avea probabil dificultăți să ajungă la sol pentru multe luni din an.

Un muncitor este surprins în tunelurile subterane ale minei de minereu de fier LKAB din Kiruna, nordul Suediei, pe 21 august 2025.

„Kiruna este un oraș de iarnă. Este un oraș rece, arctic. Iernile sunt lungi și există o perioadă lungă cu zăpadă. Rareori ajunge la -35 de grade Celsius, dar poate fi atât de rece pentru o perioadă în mijlocul iernii, iar diferența între -15, care nu este neobișnuit, și -25 de grade este foarte mare”, a spus Sjöholm. Specialistă în patrimoniul construit, Sjöholm urmărește lucrările legate de relocarea orașului de 25 de ani.

„Sezonul de iarnă este deja lung și, dacă este frig, confortul uman scade, dar și lucrurile devin mai fragile, ca să zic așa”, a adăugat ea.

