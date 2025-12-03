Eroare șocantă în Germania: un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar, trimițându-le la tratamente

Caz de malpraxis fără precedent într-un spital din orașul german Bremen.

Medicul anatomo-patolog a clasificat greșit 34 de mostre de țesut mamar.

Fie a văzut cancer unde nu era, fie a identificat eronat tipurile de tumori ori le-a considerat mult mai agresive decât erau în realitate.

Drept urmare o parte dintre pacientele respective au fost supuse luni de zile chimioterapiei, ori terapiei cu anticorpi de care nu aveau nevoie.

Tratamentul nu le-a făcut niciun bine, dimpotrivă, au avut efecte adverse precum căderea părului.

Între timp, doctorul responsabil de această eroare multiplă a fost concediat.

